Semestre de ganadores: todos los vinos argentinos premiados este año

En lo que va del 2022, el vino argentino ha tenido una buena cosecha. No hablamos de la cantidad de quintales que dieron las plantas o la calidad que se logró por las condiciones climáticas, sino del buen número de premios, medallas y grandes puntajes que tuvieron algunas etiquetas nacionales en los más prestigiosos certámenes internacionales y para los críticos más influyentes en la industria.

A lo largo del año son muchas las competencias o catas que se realizan alrededor de todo el mundo y participar en las más exigentes o las de mayor renombre permiten a la industria nacional medirse con las potencias en los mercados internacionales.

La buena relación precio/calidad

Un dato positivo de esta primera mitad del año es que en la mayoría de los certámenes se destaca la gran relación de precio y calidad que puede ofrecer el vino argentino. Esto se pudo ver en Decanter World Wine Awards 2022, la competencia más grande del mundo, de la que participan 18.244 etiquetas provenientes de 54 países, donde por primera vez cuatro representantes nacionales alcanzaron la calificación Best in Show, algo que los colocó entre los mejores 50 mejores del mundo para la prestigiosa revista.

Pero un dato no menor es que tres de esas cuatro etiquetas además recibieron la distinción “Value”, es decir que pueden conseguirse a menos de £ 15 en el mercado británico. En total fueron casi 500 las medallas conseguidas por Argentina y, aunque no fue el número más elevado desde que participa en el certamen, sí fue la mejor en términos cualitativos, ya que 41 de las 487 obtenidas se dividieron entre medallas de Oro, Platino y Best in Show (casi triplicando las 14 que había sacado el país en 2021). Es decir, que esos vinos tuvieron 95 puntos o más.

Entre los mejores vinos de Argentina en este 2022 para Decanter podemos comenzar a mencionar el Bianchi IV Generación Gran Corte 2019, uno de los últimos vinos de alta gama de Bodegas Bianchi y el primero de su bodega del Valle de Uco, Enzo Bianchi, el cual se consigue al mes de julio a $ 9.000 en todo el país.

El país también se llevó uno de los mejores Cabernet Franc del mundo y el mejor orgánico. Se trata del Pacheco Pereda Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc 2021, un vino elaborado por la bodega que pertenece a Avinea, el grupo orgánico más grande del país, y que solo se comercializa en el exterior a un precio de 10 libras en el mercado inglés.

A este varietal, puntualmente a los que provienen de Mendoza, el medio inglés le dedicó un artículo especial, destacando más de una docena de etiquetas que se llevaron medalla de platino, oro, y plata y definiéndolo como un “tinto en ascenso por descubrir”.

Después, el malbec, por supuesto, estuvo entre los mejores. Uno de los dos elegidos fue el Altosur Malbec 2021 de Finca Sophenia. Se trata de un ejemplar que se consigue a alrededor de $ 1.200 en el mercado argentino. Decanter destacó que “los vinos Value Best in Show rara vez superarán el atractivo de ese vino”.

El cuarto vino argentino destacado fue el The Best Gran Montaña Reserva Malbec 2020. Se trata de un ejemplar que Bodega Santa Julia elabora para el supermercado inglés Morrisons y se vende exclusivamente en sus tiendas de Reino Unido a un precio de 10 libras.

La “perfección” hecha vino

Si bien está claro que los puntajes son una medida completamente subjetiva, la opinión de algunos críticos acerca de los vinos argentinos pueden ser muy influyentes para su posicionamiento en el mercado internacional. Si hablamos de 100 puntos, aunque ahora nos parezca algo habitual, se trata de un logro relativamente nuevo para los ejemplares locales y que solo un puñado de bodegas pueden ostentar.

En este sentido, lo que va del 2022 ha dejado dos nuevos vinos “perfectos” para la opinión de los expertos. El primero de ellos se desprendió del Argentina Special Report 2022 de Tim Atkin, donde el inglés otorgó por segunda vez en los 10 años que lleva juzgando vinos argentinos, 100 puntos para una etiqueta.

El elegido en esta ocasión fue el Zuccardi Piedra Infinita Gravascal 2019, obra del enólogo Sebastián Zuccardi. Se trata de un Malbec del que apenas se elaboran poco más de 1.000 botellas. Si bien esta cosecha aún no está a la venta y habrá que esperar hasta 2023 para verla en público. La 2018, que el británico había calificado con 99 puntos en 2021, todavía puede conseguirse a $ 71.900 pesos en vinotecas.

Ese vino se consagró como el tinto del año para Atkin, mientras que el Certezas Semillón de Michellini i Mufatto fue el blanco del año; Mendel Rosadía 2021 de Mendel Wines se consagró como el mejor rosado del 2022; y Terrazas de Los Andes Single Vineyard Tardío Petit Manseng 2020 fue el dulce del año. Fueron 116 los vinos a los que le puso 95 puntos o más.

Otro de los críticos que dedica un reporte especial sobre la vitivinicultura de nuestro país es el estadounidense James Suckling. Si bien da a conocer sus opiniones acerca de todos los vinos que ha probado en este 2022 cerca de los últimos meses del año, el experto ya adelantó que volverá a otorgar 100 puntos a un vino argentino, algo que no sucedió en 2021.

En este caso se trata de un vino y una bodega que ya sabe lo que significa tener un vino sin fisuras. Es que una vez más el norteamericano le dará su mayor puntuación al Cobos Malbec, de Viña Cobos, en esta oportunidad a la cosecha 2019.

“Tengo que preguntarme si Cobos Malbec es el mejor vino de Argentina. He calificado tres añadas, incluida la 2019, con 100 puntos en la última década, lo que lo convierte en el vino mejor calificado de Argentina por JamesSuckling.com”, adelantó hace algunas semanas Suckling.

El Cobos Malbec, el ícono de la bodega del Steve Jobs del vino, el estadounidense Paul Hobbs, es uno de los más caros de todo el país. Una colección de tres añadas de esta etiqueta llega a comercializarse a más de un millón de pesos en una vinoteca mendocina. Si bien también sucede que la cosecha 2019 todavía no está a la venta, la añada que la precede, la 2018, tiene un valor de $90.000 por botella al mes de julio.

El trabajo que se viene realizando con los varietales blancos no puede quedar afuera. Si bien no hay ninguno que hasta el momento haya alcanzado la perfección, a las puertas quedó con 99 puntos el Catena Zapata White Bones Chardonnay 2020, también según el adelanto del reporte de James Suckling.

Por último, a propósito de la buena relación precio/calidad, la lista de los mejores del año la puede cerrar un blanco argentino quedó ubicado entre los 100 mejores vinos conforme a este criterio. Alejandro Vigil y su Semillón de El Enemigo quedaron en la quinta colocación del Top 100 Values 2021, un ranking elaborado por el equipo que lidera el crítico referente en Estados Unidos y el mercado asiático.