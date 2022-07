Segmentación de tarifas: ¿Qué pasa si pierdo el empleo o soy monotributista y facturo menos?

Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa, y vocero de la segmentación de subsidios para las tarifas de electricidad y gas dijo que el esquema se aplicará en todo el país, sin importar quién sea el prestador del servicio y dio otras precisiones para despejar dudas.

“Esta segmentación no tiene nada que ver con los sistemas que hoy se conocen como Zona Fría o Tarifa Social. Estos subsidios son los que van sobre el precio de la energía, es decir, el volumen de la electricidad y el gas que los ciudadanos compran mensualmente”, dijo.

También explicó que los subsidios nacionales van sobre esos precios, por lo que quienes necesiten la ayuda del Estado Nacional deben inscribirse para poder mantener los valores del costo de la electricidad y el gas.

Las personas que tengan subsidios provinciales o municipales o de cualquier otro tipo, también deben inscribirse en el registro de la segmentación porque esos regímenes van en paralelo a los aportes que hace el Estado nacional, es decir, son componentes distintos en las facturas.

La segmentación dispone que perderán todo tipo de subsidio nacional quienes tengan ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas fijada por el Indec (unos 350 mil pesos actualmente), ó que posean tres automóviles o tres propiedades, ó un posean un yate o un avión.

El registro para la segmentación debe ser llenado por el individuo o grupo familiar que resida en el hogar con los datos de las facturas de gas y electricidad del mismo, sin importar a nombre de quién estén esas boletas.

Incluso puede darse el caso que el titular de la factura ya haya fallecido o sea del dueño de la propiedad que es prestada o alquilada a otra persona. Por eso, la segmentación va sobre el consumidor real de gas y electricidad para determinar el subsidio.

“Para evitar problemas se prevé que haya un solicitante que viva en donde hay un servicio, independientemente de que sea titular o no. El formulario pregunta además quién es el titular que figura en la factura solo para que las empresas puedan ubicar mejor el servicio”, comentó Yanotti en declaraciones a Radio Con Vos.

El vicepresidente de Cammesa comentó que es importante que todos los usuarios del país llenen el formulario independientemente de si necesitan o no actualmente el subsidio, dado que más adelante puede haber cambios en su situación que ameriten modificaciones ante el aporte que hace el Estado.

“En esta primera etapa el ciudadano tiene solo una oportunidad para llenar el formulario. Después vendrá otra etapa de rectificaciones, pero lo ideal es que lo complete bien en la primera”, dijo Yanotti.

El funcionario aclaró que, al momento de cruzar la información cargada por el usuario con la que el Estado ya tiene, las autoridades no podrán acceder al detalle de, por ejemplo, qué tipo de propiedades cuenta la persona.

“Las preguntas del sistema de entrecruzamiento es por sí o por no. Es decir, el sistema pregunta: ¿Esta persona tiene dos o más propiedades? Y la respuesta es sí o no. No se puede acceder al detalle porque existen normas de confidencialidad y privacidad”, dijo Yanotti.

Esto indica que, en el entrecruzamiento de información, el Gobierno no podrá saber si la persona que pide el subsidio tiene una casa, una cochera, un campo u otro inmueble, sino solo la cantidad de propiedades que tiene a su nombre.

¿Qué pasa con los monotributistas, por ejemplo, dado que hay meses en los que pueden facturar más o menos? Yanotti respondió que el sistema tendrá en cuenta la categoría en la que el monotributista esté inscripto.

“El Gobierno no puede saber cuánto facturó en un mes o en un semestre. Vamos a contar con la información sobre la categoría en la que está inscripto, lo que define bordes de ingresos. La AFIP nos va a decir si está en categoría A, B, C o D o la que corresponda y con eso se determinará el estrato de subsidio”, dijo el funcionario.

Yanotti comentó que el sistema registral dará la “posibilidad permanente” a los usuarios para informar un cambio repentino en su situación de ingresos o patrimonial, para que así el subsidio pueda ser reestablecido en cualquier momento.

“Pueden pasar cosas más drásticas como perder el trabajo, separarse, enviudar, o tener una paritaria que esté retrasada respecto de cómo aumenta la canasta básica”, dijo el funcionario de Cammesa.

Yanotti comentó que el Gobierno hará “cruces sistemáticos y periódicos” para que el sistema vaya contemplando cambios y sea lo más justo posible, como por ejemplo atrasos en los aumentos de salarios respecto del movimiento de la Canasta Básica.

“Pero aparte va a estar la posibilidad para que el ciudadano informe si hubo una situación que modificó su realidad económica”, dijo el vicepresidente de Cammesa.