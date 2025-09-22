Se desploma el dólar hoy, se recuperan bonos y acciones y cae el riesgo país

El dólar minorista arranca la semana a la baja y cede a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un fuerte descenso de $55 respecto al viernes, cuando el récord nominal registrado desde la salida del cepo había tocado los $1.515.

Para atraer dólares, habrá retenciones 0 a los granos hasta cinco días después de las elecciones

Estados Unidos y el FMI expresaron su apoyo a Argentina: "Dispuestos a hacer todo lo que sea necesario"

Por su parte, el dólar blue se compra este lunes a $1.455 y se vende a $ 1.475 , es decir, 25 pesos debajo del cierre anterior.

El dólar mayorista , que se lleva la atención por la intervención del Gobierno para contener la presión del tipo de cambio, está en $ 1.433 , 42 pesos abajo del viernes. El techo de la banda de flotación está fijado en $ 1.476,79 , según la web del Banco Central.

Los dólares financieros muestran una fuerte baja y se ubican entre los $1.425 y $1.433.

Los títulos públicos en dólares se dispararon este lunes con alzas de hasta 12% en emisiones como el Global 2041 (GD41) y el Global 2046 (GD46).

El repunte pegó de lleno en el riesgo país: el EMBI+ Argentina elaborado por JP Morgan se desplomó 320 unidades y quedó en 1.136 puntos básicos, lo que implica una baja diaria del 22%. El contraste es fuerte: el viernes había tocado un máximo de 1.516 puntos.

La ola compradora también alcanzó a las acciones argentinas en Wall Street, donde los ADR anotaron saltos históricos, sobre todo en el sector financiero. BBVA avanzó 16,6%; Banco Supervielle, 18,1%; Galicia, 14,1%; Edenor, 15,3%; Central Puerto, 14,3%; Banco Macro, 14,5%; Pampa Energía, 11,7%; e YPF, 11,4%.

En la plaza local, el índice S&P Merval acompañó el envión y trepó 6,3%, hasta los 1.789.000 puntos, reflejando un rebote generalizado tras semanas de tensión en el mercado.

El panorama favorable se explica por la señal de respaldo del Tesoro de Estados Unidos, que prometió ayuda financiera al país, y por el guiño oficial de “retenciones 0”, una medida temporal pensada para sumar dólares frescos a las reservas del Banco Central.

La reducción temporaria de derechos de exportación será hasta fines de octubre o hasta que se liquiden USD 7.000 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.898 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.455

Venta: $1.475

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.428,07 (- $127,61)

Venta: $ 1.430,20 (- $130,84)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.425,20 (- $112,44)

Venta: $ 1.432,87 (- $147,98)

