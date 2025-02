Se agravó el déficit del balance cambiario y complica la negociación con el FMI: cómo influyó el turismo

El rojo fue de U$S 1.114 millones en ese mes , y se produce en medio de una negociación clave con el FMI, en la que la Argentina debe demostrar cómo hará para acumular reservas. Así, por primera vez desde junio del 2023, el balance comercial cambiario fue negativo, en US$ 39 millones.

Hubo cobros de exportaciones por US$ 5.887 millones y pagos de importaciones por US$ 5.926 millones , según datos del Informe del Banco Central .

Y además, a ese déficit se sumó un desequilibrio de US$ 526 millones en diciembre por los egresos netos en concepto de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" (U$S 567 millones), de "Otros servicios" (U$S 161 millones), "Fletes y seguros" (U$S 127 millones).

Fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de "Servicios empresariales profesionales y técnicos" por US$ 328 millones.

Las obligaciones externas también presionan las cuentas del Banco Central

Los pagos de deuda también complicaron las cuentas, ya que hubo una salida neta de US$ 523 millones en diciembre, por pagos netos por U$S 508 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por U$S 15 millones.

El Informe del BCRA señala que los pagos de importaciones de bienes a través del mercado de cambios totalizaron US$ 5.926 millones. Esto representó una fortísima suba del 719% con relación al mismo mes del 2023. Se ubicó por encima de las importaciones de bienes del mes, que fueron de US$ 5.057 millones.

Como dato positivo, en diciembre se habría producido una reducción de la deuda por importaciones.

En el 2023 los pagos totales de intereses sumaron US$ 12.815 millones. Los pagos de intereses al FMI sumaron U$S 3.098 millones y otros U$S 2.288 millones al resto de los organismos internacionales y bilaterales.

En viajes y otros pagos con tarjeta sumaron en 2024 fueron U$S 8.496 millones e ingresaron por igual concepto U$S 2.808 millones, quedando un déficit de U$S 5.688 millones.

Las reservas internacionales del BCRA en diciembre disminuyeron en U$S 603 millones en diciembre.

En cuanto al turismo, el 60% de los egresos por "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera. Esto permitió reducir el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales.