15 de octubre de 2025 - 14:57

Scott Bessent aseguró que la ayuda financiera de EE.UU. podría duplicarse y llegaría a los USD 40.000 millones

Lo informó el secretario del Tesoro en conferencia de prensa. Se trata de un paquete adicional al swap. Además, el Tesoro volvió a comprar pesos argentinos.

El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino y la ayuda financiera llegaría a US$40.000 millones.

El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado argentino y la ayuda financiera llegaría a US$40.000 millones.

Foto:

EFE/ Presidencia de Argentina
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Los bonos y acciones argentinas retrocedieron luego de la reunión entre Trump y Milei

Los bonos y acciones argentinas retrocedieron luego de la reunión entre Trump y Milei

Por Redacción Economía
Javier Milei junto a Donald Trump 

Milei tras la reunión con Trump: "Si volvemos al populismo, EEUU dejará de apoyarnos"

Por Redacción Política

Según informó la agencia Bloomberg, la iniciativa incluiría una línea de financiamiento adicional a los US$20.000 millones del swap de monedas ya acordado entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda. Eso totalizaría 40.000 millones para (la) Argentina", afirmó.

Scott Bessent - Donald Trump.jpg
El secretario del tesoro estadounidense Scott Bessent, junto a Donald Trump.

El secretario del tesoro estadounidense Scott Bessent, junto a Donald Trump.

Además, sostuvo que la Argentina tendrá el respaldo los Estados Unidos mientras desarrolle "buenas políticas" y que la victoria electoral de la Libertad Avanza "fortalecería" la capacidad del gobierno argentino de "vetar malas políticas".

Consultado sobre si el Tesoro norteamericano comprará deuda argentina, Bessent respondió que “podrían”, sin dar mayores precisiones.

El Tesoro estadounidense intervino en el mercado argentino

De acuerdo con la misma agencia, el Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir este miércoles en el mercado cambiario argentino, realizando compras de pesos y ventas de dólares, una medida que tuvo impacto inmediato: los bonos subieron con fuerza y el tipo de cambio mayorista retrocedió.

El anuncio llegó en medio de un mercado alborotado, en especial entre las tasas de interés por la sequía de pesos en la plaza financiera. Las cauciones y negociaciones a corto plazo de préstamos entre bancos llegaron a registrar intereses de tres dígitos de TNA.

Bessent detalló además que la línea de swap de monedas entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central está respaldada por las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca 

Prueba clave tras el encuentro Milei-Trump: el Gobierno sale a ofrecer bonos por $3,9 billones

Por Redacción Economía
Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca 

El apoyo "condicionado" de Estados Unidos a la Argentina, en Aconcagua Radio

Por Redacción
Trump suspendió la reunión a solas con Milei en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Tras la suspensión de la reunión a solas, Trump y Milei están reunidos con sus equipos

Por Redacción Política
Analistas consideran que el encuentro entre Milei y Trump da señales positivas a los mercados, pero se necesitan otros cambios

Cumbre Milei-Trump: señales positivas para los mercados, con cautela por la consistencia macro

Por Redacción Economía