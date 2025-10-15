El apoyo "condicionado" de Estados Unidos a la Argentina, en Aconcagua Radio

El analista Gustavo Marangoni repasa los pormenores del apoyo económico de Trump al gobierno de Milei y la importancia de las declaraciones sobre los resultados en las elecciones del 26 de octubre.

En el programa Hermoso caos, de Aconcagua Radio, tomaron contacto con el analista político Gustavo Marangoni, para hablar de la polémica reunión de la delegación argentina con el presidente estadounidense Donald Trump y el condicionado apoyo económico a la administración de Javier Milei, según lo que suceda en las inminentes elecciones legislativas.

—¿Cómo leíste lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno, con la respuesta política o no tan política de Trump?

—Es un apoyo explícito al Gobierno de la Argentina, eso creo que es una lectura que no discute nadie. Porque los propios interlocutores, pasando por el presidente de los Estados Unidos, se han ocupado de dejarlo muy claro. Después se hicieron aclaraciones respecto de si el 27, el 25, etcétera, pero lo real es que planteó que el apoyo estaba condicionado a la suerte del Gobierno en las elecciones y se mencionó explícitamente a otras alternativas, que en la narrativa del presidente norteamericano se le adjudica la condición de izquierda socialista o comunista. Eso es más para el consumo doméstico de ese país. Pero lo cierto es que el apoyo está condicionado a un resultado electoral y la reacción de los mercados posterior justamente marcó con el descenso de acciones y bonos que evidentemente no era eso lo esperado, porque abre una incertidumbre “post 26”. Es decir, el swap, en su dimensión de los 20.000 millones (aunque no se dieron precisiones de plazo, de tasas) ahora ingresa en una suerte de velo más “oscuro” a partir del 26 de octubre. Quienes pensaban que eso continuaba independientemente del resultado electoral, saben ahora que tendrán que considerar la posibilidad de que la intervención del tesoro de los Estados Unidos en la compra de peso, como dicen ellos, o en la venta de dólares, como podemos decir nosotros, acá estará condicionada, y eso habrá que ver qué reacción genera en el mercado en los próximos ocho días hábiles.

—Tomándonos de esto, da la sensación de que con estas jornadas que quedan, si uno ve cómo reaccionaron los mercados a la escena de Trump, el tesoro de Estados Unidos debería volver a intervenir para tratar de mantener el dólar dentro de las bandas y que pueda seguir con su negocio de comprar barato para vender caro. En ese contexto, ¿cómo se puede ver de afuera, en los mercados internacionales, y cómo se puede ver en la política local esta situación?

—Voy a dar alguna precisión. (Scott) Bessent (secretario del Tesoro de Estados Unidos) es alguien que conoce perfectamente la Argentina. Ha venido más de 20 veces. No en su condición de funcionario, sino cuando era trader de monedas. Esto puede parecer un purismo para los que escuchan. No es lo mismo ser trader de monedas que de bonos. Él trabajó con el fondo de Soros, alguien que en su momento oportunamente había apostado contra la Libra exitosamente, donde había aumentado su cuantiosa fortuna. Pero no conoce exactamente la devoción que tenemos los argentinos por el dólar. Lo digo porque en otros países la sola mención de que Estados Unidos va a intervenir en el mercado local hubiera servido para aplacar cualquier tipo de demanda de dólares. Acá con el anuncio, el argentino que puede (un millón y medio) sigue comprando dólares, a pesar del anuncio. Si te encontrás con un hábil jugador de truco que te grita quiero retruco, quizás uno no se arriesga. El argentino dice “quiero” siempre.