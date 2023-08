Intentos de robo en banda: cámaras empresarias pidieron “firmeza” a Seguridad y criticaron a la clase política

Ante los saqueos, intentos de robo organizado y también las falsas amenazas difundidas por redes sociales y los teléfonos celulares que sumieron a Mendoza en la violencia y una psicosis generalizada, desde las cámaras empresarias, repudiaron cada hecho, reclamaron “firmeza” en el actuar contra los violentos al tiempo que criticaron duramente a toda la clase política y en particular al gobierno nacional por la “ausencia” en todos los niveles y sobre todo en materia económica.

“Acá debe haber una combinación de políticas de seguridad, de control, con mucha firmeza” pero también “una claridad del gobierno nacional en términos, de qué va a hacer para contener esta dificilísima situación social”, es más “es injustificable que el Gobierno Nacional haya permanecido ausente durante todo el fin de semana”, fue parte del mensaje que dejó Diego Stortini, integrante de la Cámara de comercio de Tunuyán y vicepresidente de la Federación económica de Mendoza.

Los ataques a negocios, intentos, enfrentamientos con la Policía en Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y también Tunuyán, generaron una preocupación cada vez mayor en la comunidad y el sector comercial y empresarial en particular.

El clima de miedo e incertidumbre que se vive tuvo el martes su punto más alto al cerrar la mayoría de los negocios ante el temor que generaron cadenas de WhastApp con falsas noticias sobre robos organizados.

“Cerca del mediodía empezaron a cerrar los comercios por un rumor de vandalismo y de saqueos los cuales fueron todos desmentidos. Es más, ni siquiera hubo un intento pero se ha formado una psicosis con esto de los grupos de WhatsApp. Muchos abrieron nuevamente pero ya no había gente en las calles. Esto causa un daño tremendo”, dijo Adrián Alin, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad (Cecitys).

“Hay que llamar a la cordura, no darle más entrada ni reenviar los WhastApp. También le agradecemos a la policía. Hay que llamar a la reflexión y a la paz social, que se vuelva a enderezar este país y ya se el Estado nacional, provincial o municipal estén atentos todas estas circunstancias. Además el gobierno nacional que entienda que la pequeña y mediana empresa no es la generadora de precios y el ministro de Economía tendría que aparecer y planificar, decir cuál va a ser el plan de acá al 31 de octubre para que no haya incertidumbre”, sentenció el titular de la Cecitys.

Por su parte, Santiago Laugero, presidente de la FEM pidió que desde el Ministerio de Seguridad “ante los hechos concretos de violencia, actúen con rapidez y con fuerza frente a los personajes” al tiempo que reclamó “líneas de acción para los perjudicados por estos hechos, rapidez y atención en todos los operativos y acciones concretas para atender las situaciones de mayor marginalidad en la población.

Jorge Noguerol, presidente de la Cámara alvearense no dudó en asegurar que “nosotros consideramos que se tiene que reprimir, y no da miedo usar esa palabra, reprimir, con todas las herramientas que tenga la fuerza de seguridad para que el mensaje sea claro, que en Mendoza se defiende la propiedad privada y la seguridad de las personas”.

Para el dirigente sureño no puede ser que “los problemas siempre lo pagan los mismos, los que pagan impuestos, es decir que el trata de hacer las cosas bien” y luego le apuntó a la dirigencia política: “También repudiamos, que en el caso que sea cierto, que haya dirigentes políticos detrás de todas estas cuestiones perjudicando a la población en general por tener un rédito político”.

Desde el sur mendocino también estuvo la palabra de Hugo Tornaghi, presidente de la cámara empresaria de San Rafael.

“Duele ver estas imágenes en el país y más en Mendoza, y es un tema que lo estamos siguiendo de cerca y con preocupación por lo que pueda ocurrir en nuestra región. Acá el mensaje es de solidaridad con los vecinos, comerciantes y también con las fuerzas de seguridad” y hacemos un “llamado al gobierno nacional a dar certidumbre y medidas concretas para calmar la situación social y económica”, afirmó Tornaghi.

Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Tupungato fue lapidario. El dirigente le solicitó al gobierno tanto nacional como provincial que se dejen de pelear entre si y resuelvan los problemas de la gente.

“Es patético ver que se echan las culpas del gobierno provincial a la nación y viceversa. La situación socioeconómica es producto de la desidia política de los últimos 12 o 14 años, esto no arrancó hoy entonces, la política en vez de preocuparse si les afecta o no les afecta en forma partidaria, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar realmente en un consenso entre todos para establecer un plan, para el que sea presidente o el próximo gobernador de Mendoza, garantizarle seguridad, laburo, educación a todos, si no vamos a seguir en la misma”, sentenció.

Andrés Vavrik, uno de los vicepresidente de la FEM, en representación de la zona Este, afirmó que “las autoridades tienen que ser contundentes en el en el resguardo de la propiedad privada y en proteger los puestos de trabajo que se ponen en riesgo con estos desmanes”.

“Se tiene que seguir actuando como hasta y profundizar más para ir a la génesis, ir a buscar a quienes están organizando estos desmanes que sin lugar a dudas tiene un origen político”, dijo Vavrik y luego remató: “Tenemos que instar al gobierno nacional a que a que asome la cabeza, porque el Presidente está escondido, el Ministro de Economía está escondido, la Vicepresidente también y el país está prendiéndose fuego, la crisis social y económica es abrumadora y no está reflejado en el comportamiento de los líderes, que tendrían que estar al frente de este drama nacional que se ha suscitado después de las paso”.