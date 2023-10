Santiago Laugero aseguró que la pobreza “es el fracaso más grande de la dirigencia”

Durante el discurso por el 70 aniversario de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero solicitó aunar esfuerzos para sacar a la provincia y al país del “estancamiento” y aseguró que los niveles de pobreza son el “fracaso más grande” de la dirigencia.

El evento se realizó en el Desert Gala en Luján de Cuyo y asistieron, además de los representantes de las cámaras empresarias de toda la provincia, Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Mauricio Badaloni de la Unión Industrial Argentina (UIA), la senadora justicialista Anabel Fernández Sagasti, el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, el ministro de Economía mendocino, Enrique Vaquié, en nombre del Ejecutivo provincial, entre otros dirigentes políticos y empresariales.

“Hoy renovamos nuestro compromiso de trabajar por el desarrollo y crecimiento de Mendoza y de Argentina, de priorizar el dialogo e integrar intereses que nos permitan encontrar caminos de progreso. Ya es tiempo de salir del estancamiento”, fueron las primeras palabras de Laugero ante el auditorio.

En su discurso, el titular de la FEM aseguró que “transitamos tiempos difíciles” que están “agravados por una disparada inflacionaria” que complica la reposición en las empresas y se suma “un nuevo escenario para nuestro país: trabajadores en situación de pobreza”.

Para Laugero “es inadmisible que los niveles de pobreza estén en los niveles actuales, superiores al 40% de la población, y por arriba del 50% en nuestros niños. Es el fracaso más grande y profundo de la dirigencia”.

Ante este panorama, el empresario aseguró que “el sector productivo tiene un rol central para superar esto” y por eso exigió “que sean atendidas las necesidades de nuestras empresas”.

Santiago Laugero reclamó por obras estratégicas en el 70 aniversario de la FEM.

Entre los pedidos que esbozó Laugero, habló de la necesidad de “previsibilidad en nuestra economía”, un “régimen fiscal progresivo con base en la capacidad contributiva de cada sector, y de universal cumplimiento”, y una simplificación de los impuestos para terminar de plano con las superposiciones impositivas entre la Nación, la Provincia y los municipios.

“Necesitamos convenios colectivos de trabajo acordes a la realidad de nuestras pymes y regiones”, lanzó a continuación y más adelante bregó por “un federalismo real, donde puedan proyectarse las políticas públicas según las realidades locales y regionales”, dijo el presidente de la FEM.

Laugero no dudó en remarcar que “desde hace más de 10 años, observamos con preocupación la caída de la participación de Mendoza en el Producto Bruto nacional. Varias de nuestras principales actividades históricas muestran falta de dinamismo y retracción: yacimientos petroleros, el agro, la industria. Otros sectores han tomado fuerza como el turismo y las industrias creativas. Y actividades como la minería y la explotación del petróleo no convencional, todavía no pueden desarrollarse en su enorme potencial”.

Las obras para sacar adelante a Mendoza

En el aniversario 70 de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero realizó un detalle de las “obras y acciones que deben ser encaradas con fuerza, decisión y rapidez” entre las que enumeró como principales las de “infraestructura hídrica” para lo que consideró urgente poner en marcha “el banco de proyectos de Irrigación complementado con los aportes de nuestras cámaras empresarias”

También habló de continuar con el “plan de obras iniciado en los últimos años” en materia sanitaria con “obras de renovación y reparación de redes obsoletas de agua y cloacas” más la “ampliación y construcción de nuevas plantas de agua y tratamiento de líquidos cloacales”.

Celebraron el 70 aniversario de la FEM.

Para Laugero es un “eje estratégico” trabajar en las mejoras de “la conexión entre el Atlántico y el Pacífico” desarrollando “el hub logístico Palmira” más el “proyectado hub logístico de Luján, y promover nuevos puertos secos”.

No olvidó reclamar por el sur mendocino y solicitó el arreglo “del camino al Paso Pehuenche destruido por el desastre climático de este año” a la vez que es necesario “gestionar que en el paso se habiliten todo tipo de cargas” y también “avanzar en las gestiones para que la Ruta 188 (Alvear, San rafael y Malargüe) sea una realidad” lo mismo que “avanzar con el proyecto del Paso Las Leñas” al tiempo que se deben “realizar mejoras de infraestructura y administrativas en el paso Cristo Redentor”

El presidente de la FEM también insistió con la necesidad de “ampliar la capacidad, frecuencia y velocidad del transporte ferroviario de cargas” y pidió por la “efectiva puesta en marcha del proyecto Potasio Río Colorado”.

Mejorar nuestros caminos rurales, turísticos y de transporte, la conectividad en telecomunicaciones, especialmente fuera de los oasis urbanos, al igual que desarrollar nuevos productos turísticos para ampliar la estadía en Mendoza, fueron parte de los reclamos del dirigente empresarial.