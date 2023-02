Robo de neumáticos: qué cubren los seguros y cuándo te cobran un “porcentaje de desgaste”

Los niveles de “siniestralidad” (robos o accidentes), y el precio de cada bien asegurado, son dos de los factores que influyen en el precio que deben pagar los propietarios de automóviles para circular con, al menos la cobertura mínima, y en los últimos meses han tenido incrementos superiores al 5% mensual, en línea con la inflación.

Así, por ejemplo, hoy pagar el seguro de un Fiat Cronos 2018 (uno de los autos más vendidos según las listas de ACARA), cuesta alrededor entre $7.150 y $12.278 (aunque pueden encontrarse descuentos de hasta el 40% por tiempo limitado), de acuerdo con el comparador de seguros Compara en Casa; en todos los casos, se trata de un “terceros completo”, que incluye cristales, auxilio, granizo y cerraduras (con límites en unidades y montos, que varían según cada compañía).

Asimismo, en noviembre pasado, se actualizaron los límites del Seguro de Responsabilidad Civil para los Vehículos Automotores y o Remolcados, pasando de $23 millones a 39 millones (autos y camionetas), y eso también se tradujo en incrementos sobre los cánones mensuales que se aplicaron durante los meses de diciembre y enero.

De acuerdo con el productor asesor de seguros, Edgardo Juchniuk, “aumentó el límite de responsabilidad, pero no se trasladó completametne al valor de la póliza”, sino que el seguro aumenta porque aumentó la siniestralidad y “principalmente por la inflación”.

“El valor de la suma asegurada aumentó, que en definitiva es lo que protege el seguro, el patrimonio (el automóvil). Los aumentos han sido de alrededor de un 5% o un 6% mensual, algunos meses por encima de la inflación, otros por debajo”, aclaró Juchniuk.

De igual manera, Juan Fernández, Tesorero de Apas Cuyo (Asociación de Productores Asesores de Seguros), contó que “las subas responden al incremento que han tenido las autopartes y los valores de los vehículos en general.

De hecho, los autos aumentaron más del 70% en 2022 (78% en el caso del Cronos, 71% el Renault Logan y 82%, el Chevrolet Onix) e impactaron fuertemente en el precio de los seguros. Por otro lado, según contó anteriormente Los Andes, desde octubre de 2021, por las trabas las importaciones y la influencia del dólar, la situación en el mercado de las autopartes “originales” no logra agilidad. Hay escasez de embragues, amortiguadores, pastillas de freno y motores de arranque para los autos que no se fabrican en el país. También las cubiertas viven una situación particular y “abundan los sobreprecios”.

Robo de ruedas: ¿qué cubre el seguro y pueden cobrarme un porcentaje?

Por otro lado, más allá de los incrementos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, permitió a las aseguradoras hacer cambios en las coberturas y limitar su responsabilidad.

Así, “con motivo de la creciente siniestralidad relacionada con el robo de ruedas”, el organismo estatal, le permitió a las compañías limitar la reposición de ruedas (a una por contrato o por evento), aunque, “sin aplicar descuento alguno por depreciación”.

Entre los argumentos de la Resolución 2022-542 que marcaron el cambio, se explica que se busca: “morigerar los efectos negativos de la distorsión siniestral relacionada con el Robo o Hurto de Ruedas, al tiempo que impliquen la adopción de medidas de política criminal destinadas a la disuasión y consecuente prevención de comportamientos de fraude de seguro” (o autorrobo).

Fernández destacó que quienes contratan seguros de manera directa, sin asesor de seguros, muchas veces pueden pasar por alto estas comunicaciones, ya que no existe una persona especialmente encargada de comunicarle los cambios, o de ayudarlo en caso de que se produzca un siniestro. “La póliza se endosa o cambian las condiciones, y el cliente no lo sabe, en caso de robo de neumáticos o ruedas, debe revisar qué dice la póliza y si se aclara que es con ‘reposición a nuevo’”, comentó.

Por otro lado, Juchniuk explicó los cambios que se produjeron frente a los robos de ruedas, y tiene que ver con que si bien ya no se puede cobrar un porcentaje, muchas pólizas todavía no han vencido y rigen las condiciones anteriores.

“Hubo cambios, se están modificando en las nuevas pólizas o en las renovaciones. Pero si el robo es anterior a la normativa, todavía se puede aplicar un cargo por “depreciación por hurto del neumático”, aunque se trate de una rueda de auxilio, en base a su vencimiento”, explicó el productor.

Así, cada asegurado debe revisar las fechas de sus pólizas para saber si puede reclamar por la reposición de más de una rueda, y si debe pagar un porcentaje por depreciación o no, según los últimos cambios informados por la Superintendencia.