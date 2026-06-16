Los bancarios acordaron un nuevo aumento y el salario inicial superó los $2,4 millones

La Asociación Bancaria , junto a las cámaras empresariales del sector, acordaron una actualización salarial del 2,1% para mayo , y llevaron el salario inicial mensual a $2.437.232,92.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el valor total del monto establecido se compone por un salario Inicial de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias (ROE) que suman $68.473,44.

“Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025”, informó el gremio liderado por Sergio Palazzo.

“De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios” , agregó en un comunicado.

De acuerdo a lo informado por La Bancaria, se acumula un aumento casi del 15% en lo que va del año, que iguala la inflación acumulada del período.

Para finalizar, indicaron que el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebra en nuestro país cada 6 de noviembre, quedó establecido transitoriamente en $2.111.667,14.

Un esquema de actualización casi mensual

Ya en abril, el sector anunció una actualización del 2,6% y elevó el salario básico inicial bancario a $2.319.195,20. Con esa suba, el sector acumuló un ajuste del 12,3% en los primeros cuatro meses del año respecto de diciembre de 2025.

En su momento, desde el gremio adelantaron que el mecanismo de actualización continuaría aplicándose también para mayo bajo el mismo esquema de indexación automática por inflación. Además, anticiparon que habrá una nueva instancia de revisión en la segunda quincena de junio.

La negociación bancaria volvió a diferenciarse del resto de las paritarias al sostener un esquema de recomposición prácticamente mensual, algo que el sindicato viene defendiendo como herramienta para evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la suba de precios.