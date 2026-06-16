Cayó el consumo de carne: los argentinos comen menos de 50 kilos por año por persona

Durante los primeros meses del 2026, bajó el consumo de carne vacuna por persona y no supera los 50 kilos anuales . En cambio, el número se ubicó en los 47,5 kilos en el mes de mayo. Se trata del registro más bajo en 20 años y representa una retracción del 6,1% interanual, lo que equivale a 3,1 kilos menos por persona en comparación con mayo de 2025.

La inflación de mayo en el país fue de 2,1% y se desaceleró por segundo mes consecutivo

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) atribuye la retracción del consumo a la baja del poder adquisitivo de los argentinos como consecuencia de la suba del precio relativo de la carne vacuna de manera significativa.

De esta manera, los datos marcan que el consumo de carne vacuna cayó un 11,1% anual , llegando a las 855.750 toneladas res con hueso para los primeros cinco meses del 2026. Lo propio, traducido al consumo doméstico, mermó en 106.710 toneladas en relación a igual período del 2025.

Además, CICCRA destacó que la disociación del rubro de la carne y los derivados dio una baja de 0,7% mensual de su precio promedio en cortes vacunos, siendo la segunda consecutiva.

Bajó el consumo de carne por persona en los primeros meses del 2026.

El asado tuvo la mayor baja mensual , con una merma del 1,6% de su precio por kilo . El valor promedio fue de $17.237,3.

También bajó el precio de otros cortes de consumo:

-Cuadril: 0,8% ($21.163,9).

-Nalga: 0,6% ($21.810,5).

-Carne picada común: 0,4% ($10.402,2).

-Paleta: 0,1% ($17.110,4).

Por otro lado, las hamburguesas congeladas en caja aumentaron 2,5% mensual y el precio se estableció en $7.759,4.

El nuevo mapa de las exportaciones de carne vacuna

Por su lado, las exportaciones de carne de vaca totalizarían unas 312.200 toneladas res con hueso, lo que representa el 5,1% más que en los primeros cinco meses del año 2025. La demanda de Estados Unidos elevó la venta al exterior por un equivalente a 15.060 toneladas más.

Sin embargo, desde CICCRA señalaron que “en los restantes destinos principales las ventas experimentaron caídas muy significativas”. Lo expresado precisa que las ventas a China, si bien sigue siendo el principal destino de la venta de carne vacuna en el exterior, cayeron 35,8% mensual (abril) y 32% interanual.

Por cierre temporal de exportaciones, la carne aumentaría este fin de semana La demanda de Estados Unidos aumentó las exportaciones de carne vacuna

Por otro lado, Alemania y Países Bajos sumaron el 16,1% de la exportación. En este caso, fueron US$30,3 millones y US$19,5 millones respectivamente. Lo propio se explica en relación con los valores unitarios, que son superiores a los que ambos países pagan respecto de China y Estados Unidos.

Frigoríficos con baja actividad y menos producción

En cuanto a la producción de carne vacuna, la contracción fue del 7,3% anual en el presente 2026 y el total de producción fue de 1.168 millones de toneladas res con hueso. Esto representa la baja de 91.650 toneladas respecto del mismo período del año anterior.

Al respecto, CICCRA dijo que “en mayo la industria frigorífica vacuna registró nuevamente un bajísimo nivel de actividad, en un contexto dominado por la menor oferta de hacienda vacuna para enviar a faena, tras una fase de tres años de intensa liquidación de madres y de existencias en general, producto de una sucesión de eventos climáticos adversos que incidieron a partir de 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado”.