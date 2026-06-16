Nuevo Fiat 600 Multipla: ¿vuelve el pequeño monovolumen?

El posible regreso de un Fiat 600 Multipla volvió a generar curiosidad entre fanáticos del diseño italiano. El nombre tiene peso propio: la Multipla original fue una de las propuestas familiares más originales de Fiat y anticipó por décadas el concepto de monovolumen compacto .

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Por ahora, lo que circula es una recreación conceptual . La propuesta imagina cómo podría ser una nueva Multipla basada en la estética del Fiat 600 original, pero adaptada a plataformas eléctricas actuales y a necesidades familiares modernas.

El planteo incluye una silueta más funcional, inspiración retro, interior modular y una lectura contemporánea del viejo monovolumen. Pero no hay datos oficiales sobre producción, precio, fecha de lanzamiento, motores ni mercados.

Stellantis Heritage recuerda que la Fiat 600 Multipla debutó en 1956 y fue diseñada por Dante Giacosa. Su mayor virtud era ofrecer mucho espacio en un tamaño muy compacto, con capacidad para hasta seis pasajeros según configuración.

La marca la describe como uno de los Fiat más originales, versátiles y funcionales de su historia. Esa combinación explica por qué cualquier rumor sobre su regreso despierta interés: no fue solo un auto raro, sino una idea muy adelantada para su época.

El Fiat 600 actual ya existe, pero no es una Multipla

Fiat sí tiene hoy un nuevo 600, pero no es un monovolumen. Stellantis presentó el Fiat 600e como regreso de la marca al segmento B, con carrocería crossover, cinco puertas, cinco plazas y una longitud de 4,17 metros.

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Ese modelo puede servir como base emocional para imaginar una familia 600 más amplia, pero no equivale a confirmar una variante Multipla. Hoy, oficialmente, la gama 600 se mueve entre versiones eléctricas, híbridas y nafteras según mercado.

Qué tendría que pasar para que vuelva

Para que una nueva Multipla sea real, Fiat debería registrar o anunciar un programa de producto, mostrar prototipos, comunicar inversión o incluirla dentro de su estrategia de modelos. Nada de eso aparece confirmado en fuentes oficiales.