Retenciones: se prorroga la eliminación para el acero y el aluminio

El Gobierno mantendrá la eliminación de retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y productos relacionados. Los motivos.

La exportación de acero crudo está en sus niveles más bajos de los últimos diez años

El Gobierno nacional oficializó una prórroga clave para el sector metalúrgico al extender por tres meses más la eliminación de las retenciones (derechos de exportación) aplicadas al aluminio, el acero y sus derivados. Aunque el impuesto favorece a los exportadores, la situación sobre las importaciones todavía queda pendiente.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el Decreto 930/2025 y beneficia a productos como chapas, tubos, barras, perfiles y laminados planos. La exención es temporal y rige específicamente para las exportaciones dirigidas a países que imponen aranceles de importación iguales o superiores al 45%.

La medida pretende compensar el alto costo de entrada a esos mercados y aunque vencía el 31 de diciembre pasado, se extendió hasta el 31 de marzo de 2026. El Gobierno cedió así ante el pedido de la industria debido a la falta de cambios en las altas barreras arancelarias externas. La decisión se da en un contexto complejo para el sector, marcado por dos factores principales. El pendiente acuerdo comercial con Estados Unidos y la fuerte competencia china.

Entre las justificaciones del decreto de extensión se explicitó que Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en los sectores de aluminio y acero, los cuales revisten carácter estratégico en la estructura industrial del país y generan volumen de exportaciones, empleo y valor agregado.

Las ventas externas de estos artículos habrían cerrado 2025 en 360.600 toneladas, un 32% menos que en 2024, según datos de la Cámara Argentina del Acero. Se trata de uno de los niveles más bajos de la última década en un contexto ya que solo en 2015 se exportaron insumos por debajo de las 400.000 toneladas.

El decreto 930 recientemente publicado también sumó que hasta la fecha subsisten condiciones que afectan de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas de aluminio y acero, resulta necesario prorrogar la vigencia del Decreto N° 726/25 con el fin de mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador argentino como consecuencia de la adopción de las mencionadas medidas de protección al mercado interno de dichos productos efectuada por otros países.