Repunta el comercio con Brasil: suben las exportaciones argentinas tras meses de caída

Las exportaciones argentinas a Brasil registraron en marzo un crecimiento interanual del 13,1% , lo que marcó el fin de ocho meses consecutivos de caídas y reflejó una recuperación en el comercio bilateral entre ambos países.

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De acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , el intercambio total alcanzó los U$S 2.597 millones , con una suba del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior y un fuerte incremento del 36,2% en comparación con febrero.

Las ventas argentinas a Brasil sumaron U$S 1.128 millones , impulsadas principalmente por mayores envíos de vehículos para transporte de mercaderías , productos energéticos y lácteos.

En paralelo, las importaciones desde Brasil alcanzaron los U$S 1.470 millones , lo que representó una caída interanual del 5,9% , explicada en gran parte por menores compras de vehículos, autopartes y combustibles.

Como resultado, el saldo comercial del mes fue deficitario en U$S 342 millones para Argentina.

Un déficit menor en el primer trimestre

En el acumulado de los primeros tres meses de 2026, el déficit comercial con Brasil fue de U$S 698 millones, una cifra considerablemente inferior a la registrada en el mismo período de 2025, cuando había alcanzado los U$S 1.276 millones.

Este dato refleja una mejora relativa en la balanza comercial, en un contexto de recuperación de las exportaciones y moderación de las importaciones.

Posición en el comercio internacional

Argentina se ubicó como el cuarto proveedor de Brasil, detrás de China, Estados Unidos y Alemania. A su vez, se posicionó como el tercer comprador de productos brasileños.

En tanto, el comercio exterior de Brasil mostró un desempeño sólido: sus exportaciones crecieron 10% interanual en marzo, mientras que las importaciones aumentaron 20,1%, lo que permitió sostener un superávit comercial de U$S 6.405 millones, acumulando 13 meses consecutivos con saldo positivo.