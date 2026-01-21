21 de enero de 2026 - 22:11

Renunció el mendocino Luis Pierrini como secretario de Transporte de la Nación: "Motivos personales"

El Ministerio de Economía confirmó la renuncia de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte y anunció que será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según informó oficialmente el Ministerio de Economía.

De acuerdo con lo comunicado desde el Palacio de Hacienda, Pierrini formalizó este miércoles su salida por “motivos personales”. El ministro de Economía, Luis Caputo, “agradeció el compromiso y la labor” del funcionario durante su gestión al frente de la Secretaría.

Pierrini había asumido en mayo de 2025 como sucesor de Franco Mogetta. Tras su salida, el Gobierno resolvió designar en el cargo a Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Desde Economía destacaron que Herrmann desarrolló una extensa actividad académica y se desempeñó como docente en diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

El flamante secretario cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la arquitectura, aunque no registra antecedentes en el área de transporte. Desde hace 34 años es director ejecutivo y socio del estudio EH&aa, una firma dedicada al proyecto, dirección y gestión de obras. Además, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL y director general del Estudio Herrmann & arquitectos asociados.

Según su perfil profesional, Herrmann se especializaba, hasta aceptar la conducción de la Secretaría, en proyectos y dirección de obras de arquitectura, gerenciamiento y administración de contratos de obra y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios.

Entre los principales desafíos que deberá afrontar en su nueva función se encuentra la negociación con empresarios del transporte automotor, quienes reclaman periódicamente una actualización de la estructura de costos del sector para definir el nivel de subsidios.

