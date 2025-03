Renovación de las Becas Manuel Belgrano: cómo y cuándo realizar el trámite

Los estudiantes deberán ingresar a la página oficial para completar el proceso de renovación y continuar con el cobro de la beca. Es importante destacar que hasta el momento no se informó la fecha de apertura de nuevas inscripciones para aquellos estudiantes que deseen acceder al programa por primera vez.

Si bien aún no se anunció una fecha para nuevas inscripciones, es fundamental que los estudiantes actuales no dejen pasar el plazo, ya que el Ministerio de Capital Humano no indicó ninguna prórroga para el trámite de renovación.