Reforma jubilatoria: una organización nacional advierte que los jubilados pierden

En el contexto de un debate candente sobre las pol铆ticas de jubilaci贸n en Argentina, el Centro de Econom铆a de Pol铆tica Argentina (CEPE) dio a conocer un informe que arroja luz sobre los efectos del reciente cambio en la movilidad jubilatoria. Este cambio, impulsado por la creciente inflaci贸n en el segundo semestre de 2023 y principios de 2024.

Seg煤n el escrito se destaca que la inflaci贸n creciente del segundo semestre de 2023 y principios de 2024 ha tenido un impacto significativo en las jubilaciones, llev谩ndolas 鈥渁 casi la mitad de su valor respecto del inicio de 2023鈥. Adem谩s, se帽ala que 鈥la actualizaci贸n en base a inflaci贸n de febrero, sumados a los 12,5% aplicados en abril, s贸lo permite recuperar una peque帽a porci贸n de lo perdido鈥.

Qu茅 dice el decreto sobre movilidad jubilatoria y a que otros grupos afecta

El decreto reciente establece una actualizaci贸n por inflaci贸n con un rezago de dos meses a partir de julio, aplicando la inflaci贸n de mayo. Sin embargo, este decreto presenta algunas consideraciones importantes. En primer lugar, 鈥la base de actualizaci贸n no incluye el bono,鈥 y en segundo lugar, 鈥渓as actualizaciones de abril y mayo no se aplicar铆an inicialmente a otras prestaciones como la Pensi贸n No Contributiva (PNC), el Programa de Atenci贸n M茅dica Integral (PUAM) o la Asignaci贸n Universal por Hijo (AUH)鈥.

F贸rmula de Milei jubilados. Gentileza: CEPE.

Durante el per铆odo entre abril y julio, 鈥渟e aplican diversos aumentos y ajustes, con la comparaci贸n de la f贸rmula de movilidad anterior en junio,鈥 lo que podr铆a resultar en 鈥渦n incremento significativo,鈥 aunque se descuentan 鈥渓as variaciones del 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento anterior del 12,5%鈥.

Respecto al bono anunciado, 鈥渟e han suscitado dudas sobre su implementaci贸n y su monto real鈥. Seg煤n el informe del CEPE, 鈥el decreto inicial suger铆a un monto m谩ximo de $70 mil en abril鈥, pero una correcci贸n gubernamental posterior indic贸 que 鈥渆l bono ser铆a el diferencial hasta cierto valor鈥,planteando incertidumbre sobre 鈥渟u efectividad en compensar la p茅rdida del valor adquisitivo鈥.

Adem谩s, el informe del CEPE tambi茅n analiza la situaci贸n de otras prestaciones como la PUAM y la AUH, sugiriendo que 鈥減odr铆an experimentar un peor derrotero que las jubilaciones en t茅rminos de actualizaci贸n鈥.

Cu谩nto perdieron los jubilados en sus haberes

En cuanto a las p茅rdidas sufridas por los jubilados, los datos del CEPE indican que 鈥respecto del primer trimestre de 2023, en abril quedar铆an 32,5% por debajo en t茅rminos reales鈥. Asimismo, explica que 鈥渆n febrero tocar铆an un m铆nimo de 53% (un recorte de 47%), comparado con el mismo trimestre mencionado鈥. En el mejor de los casos, los jubilados podr铆an aspirar a que 鈥la p茅rdida se consolide en torno a 25%鈥.

Cu谩nto pierden las jubilaciones con el decreto. Gentileza: CEPE.

En el largo plazo, 鈥渁lgunas consultoras advierten que la propuesta de actualizaci贸n del Gobierno podr铆a quedar por debajo de la f贸rmula de movilidad anterior en 2025,鈥 dependiendo del comportamiento futuro de 鈥渓a recaudaci贸n, los salarios y la inflaci贸n鈥.

