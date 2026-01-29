Racha positiva del Banco Central: ya compró más de US$1.100 millones en lo que va de enero

El BCRA volvió a sumar dólares este jueves y las reservas brutas alcanzaron los US$46.240 millones. Se trata del nivel más alto en cuatro años y medio.

El Banco Central cierra una enero histórico, con más de US$1.100 millones comprados.

Con una nueva intervención en el mercado cambiario, el Banco Central (BCRA) volvió a sumar dólares y consolidó un enero de fuerte acumulación de reservas. La autoridad monetaria compró este jueves US$52 millones y llevó el total adquirido en el mes a más de US$1.100 millones.

Según informó Noticias Argentinas, se trata de la decimonovena rueda consecutiva en la que el BCRA logra un saldo positivo en el mercado mayorista. Al cierre de la jornada, las reservas brutas alcanzaron los US$46.240 millones, el nivel más alto en cuatro años y medio.

En comparación con el miércoles, las reservas crecieron US$81 millones. A este aumento también contribuyó la suba en el precio del oro, teniendo en cuenta que el Gobierno posee cerca de 1,98 millones de onzas troy y que su cotización superó los US$5.000.

“Fase 4” del programa monetario Desde que inició la “fase 4” del programa monetario, la entidad que conduce Santiago Bausili lleva adquiridos US$1.134 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Bajo el nuevo esquema, el Banco Central indicó que comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado.

En ese sentido, el presidente del Banco Central enfatizó que la entidad monetaria podría conseguir entre US$10.000 millones y US$17.000 millones en el año, dependiendo del aumento de la base monetaria respecto del PBI (Producto Bruto Interno). Hasta el momento, compró más del 10% del piso propuesto.