Qué opinan los empresarios del discurso del gobernador en la Asamblea Legislativa

En la apertura de sus palabras ante la Asamblea Legislativa , el gobernador Alfredo Cornejo resaltó que, al cierre de 2024, la tasa de desempleo en el Gran Mendoza fue del 4,8%, por debajo de la nacional (del 6,4%) y de la del tercer trimestre del año pasado (5%). Pese al dato positivo, resaltó que la provincia necesita salarios más altos y riqueza , porque solo con el ordenamiento de la macroeconomía no es suficiente. “Salarios más altos nos darán el petróleo y la minería , fundamentalmente”, lanzó.

El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2025: "Hagamos vino, hagamos cobre y cuidemos el agua" El gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa 2025: “Hagamos vino, hagamos cobre y cuidemos el agua“ Marcelo Álvarez / Los Andes

Tarifas e impuestos

Díaz Telli consideró que el anuncio de la baja en las tarifas de la electricidad es muy bueno, porque Mendoza está, desde principios de 2024, entre las provincias con las boletas de energía eléctrica más caras del país, lo que es negativo tanto para el consumidor residencial como para toda la cadena productiva.

El sector productivo viene insistiendo en el impacto que el ajuste tarifario ha tenido en los costos de producción. El gobernador mencionó que, en el trimestre mayo-julio, habrá una reducción en la tarifa eléctrica, del 4%, y que la baja responde a la estabilidad de la macroeconomía y a que en Mendoza no se les adeuda a las distribuidoras concepto alguno por la prestación de su servicio.

Por su parte, Manso expresó que cualquier reducción de costos para el sector productivo mendocino es importante, pero debe ser acompañado por otras medidas, de manera que el alivio se perciba. “Hace mucho tiempo que escuchamos sobre reducción de impuestos, pero cuando hacemos nuestros balances, el impacto no es suficiente”, lanzó. Y si bien señaló que valoran la intención y que saben que el Gobierno hace un esfuerzo, consideró que debe ser aún mayor.

Cornejo mencionó que la reducción de Ingresos Brutos en los últimos ocho años ha implicado un alivio fiscal de aproximadamente US$ 1.000 millones para el sector privado (monto similar al del Fondo del Resarcimiento). Y recordó también que se ha definido una reducción progresiva del impuesto a los Sellos para llegar al 0% en 2030.

El titular de la UIM planteó que se debe “dar una vuelta más al sistema tributario” para favorecer un buen clima de negocios en la provincia, porque los impuestos en Mendoza no sólo no son bajos, sino que son sumamente distorsivos y obstaculizan el desarrollo del sector privado.

Ruta 82 Ruta 82, obras de pavimentación.

Obras públicas

El gobernador dio detalles de dos obras que se licitarán en mayo -la construcción del Puente de la ruta provincial 15 sobre el Río Mendoza, en Luján, y la ampliación de la doble vía del Este, con un nuevo tramo entre la ruta provincial 60 y la rotonda del Centro en San Martín- y enumeró las principales que se están ejecutando y otras que está previsto realizar.

Manso señaló que hay una necesidad, que se manifiesta en diversas cámaras, de “poner en actividad los US$ 1.000 millones de Portezuelo del Viento”. Detalló que, hasta ahora, sólo se están ejecutando obras por alrededor de US$ 50 millones. “Consideramos que lleva mucho tiempo ese dinero parado y no sólo hay necesidad de infraestructura en la provincia, sino de las empresas de poder tener una repercusión positiva de esos fondos, que están parados, en un banco”.

En línea con esto, Díaz Telli señaló que escuchó por radio la conferencia de prensa posterior y el mismo gobernador dijo que había sacado varias partes de su discurso, lo que consideró positivo, porque su duración fue moderada, pero que no habló de conectividad y de las obras de infraestructura necesarias para mejorarla, y apenas mencionó la potencialidad logística de la provincia.