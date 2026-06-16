Qué marcas internacionales llegan a los shopping del país: cuáles ya abrieron y cuáles preparan su desembarco

Nuevas firmas internacionales avanzan en Argentina con aperturas y proyectos en los principales shoppings, ampliando la oferta del sector de la moda.

Los principales centros comerciales del país incorporan nuevas propuestas con la llegada de firmas internacionales de moda.

Los principales shoppings de Argentina atraviesan una etapa de renovación de su oferta con el avance de nuevas firmas internacionales de moda. En los últimos meses se concretaron aperturas y se anunciaron proyectos que reflejan el interés de distintas compañías por ganar presencia en el mercado local.

El fenómeno marca un cambio para los consumidores y para los centros comerciales, que incorporan propuestas hasta hace poco asociadas principalmente a las compras en el exterior. En este escenario, varias empresas ya comenzaron a operar en el país y otras preparan su desembarco.

Qué marcas internacionales llegar a los shopping del país y dónde estarán presentes Entre las firmas que ya desembarcaron en Argentina figuran The Kooples, Maje, Farm Rio, Adolfo Domínguez, Intimissimi y Victoria’s Secret. A ellas se suma Lucky Brand, la marca estadounidense de jeans que abrió un local en DOT.

Farm Rio buenos aires Varias marcas globales ya abrieron locales en Argentina, mientras otras preparan su desembarco en el mercado local. En cuanto a su ubicación, Maje e Intimissimi eligieron Alcorta para sus primeros locales, mientras que Farm Rio abrió en Alcorta Shopping. Por su parte, Victoria’s Secret llegó a Unicenter y Galerías Pacífico, Adolfo Domínguez reforzó su presencia en Patio Bullrich y The Kooples se incorporó al circuito premium de Buenos Aires.

Además de estas aperturas, otras compañías avanzan con proyectos para ingresar al mercado argentino. H&M confirmó que trabaja en la apertura de su primera tienda en el país, mientras que Dolce & Gabbana también analiza instalarse en Argentina como parte de su estrategia de expansión regional.

dolce gabbana El mapa de los shoppings argentinos suma nuevos jugadores con aperturas y anuncios de expansión de empresas del exterior. El avance de las marcas internacionales redefine la oferta en los principales shoppings La llegada de estas firmas se da en un contexto en el que Buenos Aires vuelve a captar el interés de compañías que buscan crecer en Latinoamérica. Según la información disponible, varias de ellas consideran a la ciudad una plaza atractiva por su tradición vinculada con la moda y por el perfil de sus consumidores. Al mismo tiempo, las nuevas aperturas reconfiguran la distribución de marcas dentro de los centros comerciales más importantes. Con locales ya inaugurados y otros proyectos en desarrollo, la oferta de los shoppings incorpora nombres que durante años estuvieron asociados casi exclusivamente a las compras en el exterior.