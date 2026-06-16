16 de junio de 2026 - 12:15

Qué marcas internacionales llegan a los shopping del país: cuáles ya abrieron y cuáles preparan su desembarco

Nuevas firmas internacionales avanzan en Argentina con aperturas y proyectos en los principales shoppings, ampliando la oferta del sector de la moda.

Los principales centros comerciales del país incorporan nuevas propuestas con la llegada de firmas internacionales de moda.

Los principales centros comerciales del país incorporan nuevas propuestas con la llegada de firmas internacionales de moda.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla

El importante acuerdo que YPF firmó con Tesla, la compañía de Elon Musk: "Carga rápida"

Por Redacción Economía
Impsa, la primera empresa estatizada en el Gobierno de Milei, retoma una obra clave en Venezuela

Impsa, la primera empresa privatizada en el Gobierno de Milei, retoma una obra clave en Venezuela

Por Redacción Economía

El fenómeno marca un cambio para los consumidores y para los centros comerciales, que incorporan propuestas hasta hace poco asociadas principalmente a las compras en el exterior. En este escenario, varias empresas ya comenzaron a operar en el país y otras preparan su desembarco.

Qué marcas internacionales llegar a los shopping del país y dónde estarán presentes

Entre las firmas que ya desembarcaron en Argentina figuran The Kooples, Maje, Farm Rio, Adolfo Domínguez, Intimissimi y Victoria’s Secret. A ellas se suma Lucky Brand, la marca estadounidense de jeans que abrió un local en DOT.

Farm Rio buenos aires
Varias marcas globales ya abrieron locales en Argentina, mientras otras preparan su desembarco en el mercado local.

Varias marcas globales ya abrieron locales en Argentina, mientras otras preparan su desembarco en el mercado local.

En cuanto a su ubicación, Maje e Intimissimi eligieron Alcorta para sus primeros locales, mientras que Farm Rio abrió en Alcorta Shopping. Por su parte, Victoria’s Secret llegó a Unicenter y Galerías Pacífico, Adolfo Domínguez reforzó su presencia en Patio Bullrich y The Kooples se incorporó al circuito premium de Buenos Aires.

Además de estas aperturas, otras compañías avanzan con proyectos para ingresar al mercado argentino. H&M confirmó que trabaja en la apertura de su primera tienda en el país, mientras que Dolce & Gabbana también analiza instalarse en Argentina como parte de su estrategia de expansión regional.

dolce gabbana
El mapa de los shoppings argentinos suma nuevos jugadores con aperturas y anuncios de expansión de empresas del exterior.

El mapa de los shoppings argentinos suma nuevos jugadores con aperturas y anuncios de expansión de empresas del exterior.

El avance de las marcas internacionales redefine la oferta en los principales shoppings

La llegada de estas firmas se da en un contexto en el que Buenos Aires vuelve a captar el interés de compañías que buscan crecer en Latinoamérica. Según la información disponible, varias de ellas consideran a la ciudad una plaza atractiva por su tradición vinculada con la moda y por el perfil de sus consumidores.

Al mismo tiempo, las nuevas aperturas reconfiguran la distribución de marcas dentro de los centros comerciales más importantes. Con locales ya inaugurados y otros proyectos en desarrollo, la oferta de los shoppings incorpora nombres que durante años estuvieron asociados casi exclusivamente a las compras en el exterior.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuáles son las empresas que los argentinos consideran más atractivas para trabajar. Foto: Frrepik

Cuáles son las empresas más atractivas para trabajar en Argentina en 2026

Por Redacción Economía
El banco permite sumar ingresos de titulares y codeudores para acceder al financiamiento.

Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 85 millones de pesos

Por Melisa Sbrocco
La capacitación “Nuestro Suelo, Maravillas Minerales de Mendoza” inicia su tercera edición y amplía la convocatoria a profesionales

Lanzan una nueva capacitación sobre minería en Mendoza abierta a docentes y profesionales

Por Redacción Economía
El aumento del 2,6% modifica los montos que perciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

Comienzan los pagos de AUH de ANSES: estos son los montos de junio con la Tarjeta Alimentar

Por Melisa Sbrocco