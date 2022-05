Qué hacer si no cobraste el IFE 4 y no tenés tarjeta de débito

El Anses dio a conocer que 597 mil mendocinos cobaron en el mes de mayo el Refuerzo de Ingresos, más conocido como IFE. En ese sentido, en la provincia de Mendoza, 323 mil trabajadores informales, empleados de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B percibirán durante este mes la primera cuota de 9 mil pesos y la segunda del mismo monto, en junio.

Pero qué es lo que se debe hacer si cobraste el beneficio pero no lo has podido retirar porque no tenés tarjeta de débito y querés evitar las tediosas filas en una sucursal bancaria. Según informó el banco Nación a través de la APP del Banco Nación se puede generar el código para cobrar por cajero sin la necesidad de tener un tarjeta.

Paso a paso cómo se hace para cobrar

-Si aún no tenés la tarjeta de débito se debe generar una orden de extracción para retirar efectivo desde cajeros automáticos.

-Ingresa a la opción Orden de extracción de la billetera BNA+ seleccionando “Aun más”.

-Ingresa el monto (Múltiplo de 100), seleccioná la cuenta de origen de débito y colocá el DNI de la persona que extraerá el dinero, que para este caso es el dni de la persona la cual tiene el beneficio.

-Luego se debe corroborar los datos y presionar confirmar si son correctos. A continuación se generará un comprobante con los datos de la orden (monto, DNI ingresado y codigo de extracción).

-Presioná compartir para enviar el comprobante por celular, mail u otro medio. Ahora dirigirse al cajero.

-Una vez en el cajero seleccionar, tocar la pantalla o botones laterales y seleccionar “Extraccciones”.

-Ingresá tu DNI y el codigo de extracción de 8 dígitos que recibiste. No se debe compartir este código con nadie. Solo el beneficiario debe saberlo.

-Ingresar el monto y retirar el efectivo.

Desde el Banco Nación recuerdan que no es necesario ir a la sucursal. No es necesario retirar todo el dinero cuando lo depositen y que se puede operar sin la necesidad de una tarjeta física a través de la App del banco BNA+.

Qué sucedió con los jubilados

El Anses informó que 274 mil jubilados y pensionados con ingresos mensuales inferiores a 2 haberes mínimos ya cobraron junto con sus haberes de mayo el importe de 12 mil pesos, que se suma al bono de 6 mil pesos de abril para quienes recibieron una jubilación mínima.

Al respecto, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta expresó: “En un mes pudimos instrumentar una política pública de acompañamiento para millones de familias argentinas, así que estamos muy conformes con el trabajo y, una vez más, ANSES demostró tener la inteligencia y empatía para responder a las necesidades de los argentinos y de las argentinas cuando más lo necesitan”.