Qué billetera virtual no regula ARCA y cómo evitar controles en tus transferencias

Sin embargo, no todas las billeteras virtuales están bajo el alcance de ARCA . Existen servicios que, por su origen internacional y falta de convenios de intercambio de información con el país, quedan por fuera del radar del organismo fiscalizador. Este detalle puede significar una ventaja para los usuarios, pero también implica ciertos riesgos si no se respetan las condiciones legales vigentes.

Billetera virtual: cuál es la que no regula ARCA y por qué está fuera del radar

Una de las pocas billeteras virtuales que no está sujeta al control directo de ARCA es PayPal. Al estar radicada en Estados Unidos y no contar con acuerdos bilaterales de intercambio de información financiera con Argentina, las operaciones realizadas dentro de esta plataforma no se reportan al ente recaudador.