Qatar: cómo hacer negocios en el país sede del Mundial 2022

Es probable que la mayoría de los argentinos no hubieran escuchado hablar de Qatar antes de ser elegido como sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022, pero lo cierto es que ahora el país será el centro de atención de millones de personas. En ese sentido, cabe preguntarse si Mendoza le exporta bienes y cómo se pueden hacer negocios en un país muy particular.

En ventas, se tratan de valores muy chicos recordando también que es una economía relativamente pequeña con un alto ingreso per cápita. Datos de ProMendoza señalan que, en 2021, la provincia le exportó 307 toneladas por US$ 455.213, un poco menos que las 339 toneladas y US$ 686.313 de 2020. Ambos períodos fueron incluso inferiores a los de 2019, año en que se le vendieron 600 toneladas por US$ 1.106.377, alrededor del doble.

La buena noticia es que este año, seguramente por la tracción del mundial, las ventas locales a ese país árabe han repuntado de manera sorprendente. Si se compara el acumulado al tercer trimestre de 2022 con el de 2021, este año ya se llevan vendidos 739 toneladas (515 % de aumento respecto a las 155 t del mismo período en 2021, seis veces más) y US$ 1.516.296 (+376,5% respecto a los US$ 246.561 del 2021, casi cinco veces más).

¿Qué productos se incluyeron en esos años recientes? Mosto concentrado, manzanas y peras frescas, vino fraccionado en recipiente menor a 2 litros y otros bajo la categoría secreto fiscal (cuando es una o dos empresas vendiendo ese producto).

Al consultar por consejos para negocios, Damián Garro, gerente comercial de Fragapane Hermanos (productores y exportadores de cereza), analizó que en Qatar y EAU hay un poder adquisitivo muy alto: “Se nota porque nos exigen calidades muy altas y pagan ese precio más elevado, mientras que Arabia Saudita busca calidades más económicas para consumo masivo”.

Además, muchos aprovechan la estructura logística de Dubái para hacer llegar a esa zona sus productos y luego de allí vender productos a Qatar. Todos los países cercanos se han visto beneficiados con el mundial y la necesidad de atender a miles de turistas, más las inversiones previas en infraestructura.

El abogado y consultor Patricio Poplavsky dio su opinión desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU). Con 7 horas de diferencia horaria con Argentina (una hora más que con Qatar), Poplavsky comentó que “Qatar suele ser un país tradicionalista” y la ley basada en la religión tiene un peso fuerte. Así, en Qatar se considera fin de semana a los viernes y sábado, mientras que en EAU (con más extranjeros) desde este año es sábado y domingo, como en la cultura argentina.

Vino mendocino en Qatar

Por lo menos tres bodegas locales estarán presentes este año en el país sede del mundial. En un lugar con restricciones al consumo de alcohol, se podrá conseguir vino de las bodegas Luigi Bosca y Dante Robino (Quilmes) en eventos del mundial, mientras que Bodega Familia Blanco logró posicionarse en la aerolínea Qatar Airways, la principal de dicho país.

Dante Robino estará presente con sus etiquetas Gran Dante Malbec y Legado Blend de Blancas. “Para nosotros es espectacular poder estar en el Mundial. Siempre decimos que queremos llegar a Marte y hacerlo desde el amor por lo que hacemos. Y poder estar en Qatar, con el amor y la pasión que tenemos nosotros y todos los argentinos por el fútbol, es una hermosa escala en ese camino”, afirmó Nicolás Bruno, gerente general de la empresa. La intención es que sus vinos sean aparte de grandes festejos este mes.

En el caso de Bodega Familia Blanco, la aerolínea de bandera catarí sumó en su carta de vinos el Mairena Reserve Malbec 2019 (edición limitada). En una nota reciente para Guarda 14, Gabriel y Mónica Blanco comentaron que lograron este acuerdo gracias a la participación en la feria ProWein en Alemania, cuando representantes de la aerolínea probaron el vino. “Luego nos anunciaron que lo habían seleccionado. Para nosotros fue muy importante, porque en ProWein había más de 5.700 expositores de todo el mundo”, detallaron.

Además, Luigi Bosca incluyó en eventos de hospitalidad del Mundial a las líneas Finca La Linda, Luigi Bosca y Finca Los Nobles, todas en el varietal Malbec. La empresa ya exportaba de antemano vinos a ese país y estaba incluído en la carta de Qatar Airways. Para la empresa, el hecho de que se hayan elegido botellas de varietal Malbec es un dato representativo como bandera de Argentina en el mundo.

Datos a tener en cuenta

Si se quieren hacer negocios en Qatar, es importante tener en cuenta algunos datos duros, como el hecho de que se trata de un Estado con una superficie muy chica, de alrededor de 11.600 kilómetros cuadrados (similar a los departamentos San Carlos o Lavalle).

Ese país posee un PBI de US$ 179.000 millones, que como Estado suena poco si se compara con los US$ 491.500 millones de Argentina. De todos modos, si se divide por sus habitantes, Qatar tendría US$ 61.276/cápita, seis veces más que los US$ 10.729/cápita de Argentina.

Datos oficiales indican que la balanza comercial entre Argentina y Qatar en 2021 resultó favorable para el país árabe, con un déficit para Argentina de US$ 439,8 millones, especialmente debido a las compras de gas natural licuado.

Si bien el país sede del mundial plantea considerar a Argentina como un socio prioritario, existe un bajo nivel de concreción de inversiones qataríes en suelo argentino. Sí es cierto que la empresa Qatar Petroleum es la única de origen árabe que realiza inversiones en Vaca Muerta.