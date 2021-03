Protesta de camioneros en el Acceso Sur: más de 120 empresas se sumaron al reclamo, piden agilizar el paso a Chile

Camioneros realizaron desde temprano una protesta, sin corte de tránsito, en el Acceso Sur, a la altura de Lamadrid (Guaymallén). Se manifestaron en contra de las demoras para cruzar a Chile en época de pandemia y los problemas de seguridad e higiene en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata. Participan alrededor de 120 empresas argentinas y chilenas, y se espera que se extienda hasta el mediodía.

Se espera que desde allí se movilicen durante la mañana a Casa de Gobierno para expresar su malestar por las medidas. Según indicó Daniel Gallart, presidente de Aprocam a Los Andes, por el Paso circulan alrededor de 1.000 camiones por día y el sistema está preparado para atender a unas 25 personas por hora, “30 en el mejor de los casos”, por lo que los tiempos de espera se alargan, “y el malestar es inmenso entre los conductores”. “Necesitamos que los gobiernos nacionales nos den una solución, no alcanza con un escritorio o una persona más, se requiere reformular todo el sistema”, agregó.

Para que un camión circule de un país a otro intervienen distintos organismos, entre Seguridad y Aduana, y el ruido entre una oficina y otra dificulta el trámite, según señaló Gallart, y es esto último lo que requieren que se mejore.

La protesta se extenderá hasta horas del mediodía, pero de no obtener una solución, los propietarios de camiones trasladarían el reclamo a las oficinas correspondientes, hasta lograr un cambio.

De igual manera, Carlos Messina, tesorero de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), dijo en radio Nihuil: “Lo que estamos visualizando es lo que vivimos todos los días en el ACI Uspallata, las largas colas, los tiempos de demora, nuestra gente a la intemperie. Acá estamos representando lo que vivimos día a día, 10, 12, 14 horas para hacer un trámite y poder cruzar y estamos entrando en la temporada invernal con lo cual todo se agrava”.

Protesta de camioneros en el Acceso Sur - Orlando Pelichotti / Los Andes

Manifestó que “queremos la rápida atención de los camiones por parte de los organismos” y recordó que, si bien los problemas no son nuevos, debido a la situación actual por el coronavirus y las restricciones en la frontera, se han agravado.

“Estos reclamos no son nuevos, nos habrán visto con el tiempo, pero la situación cada vez se hace más insostenible, más con la pandemia mantener a nuestro personal en las condiciones que están trabajando en el Paso, nos parece que no es justo cuando lo que estamos llevando son riquezas que ingresan al país”, comentó Messina.

La fila de camiones se dispuso al costado del Acceso Sur - Orlando Pelichotti / Los Andes

La protesta se realizó sin ocasionar demoras en la circulación vehicular del Acceso Sur, una de las principales arterias que conecta al Gran Mendoza. Los camiones se ubicaron en fila, al costado de la autopista.

“Esto es lo que vivimos a día, no queremos molestar a nadie por eso estamos a la orilla de la ruta, no hay ningún tipo de quejas, pero si los funcionarios en un futuro no entienden que tienen que darnos soluciones, nos tendremos que quejar en la puerta de cada funcionario”, reflexionó el tesorero de Aprocam.