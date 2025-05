Programa Hogar de ANSES en mayo: cuánto se cobra y cómo consultar el pago

El Programa Hogar , coordinado por la ANSES y la Secretaría de Energía, proporciona un subsidio mensual destinado a familias de bajos ingresos y entidades que no cuentan con acceso a la red de gas natural . El objetivo de este beneficio es asegurar que los sectores vulnerables puedan acceder a una fuente de energía segura, principalmente mediante el uso de garrafas.

Con la llegada de mayo, muchos beneficiarios se preguntan si habrá algún ajuste en el monto del subsidio debido al reciente aumento del precio del gas envasado. A pesar de los rumores, la Secretaría de Energía aún no ha confirmado un incremento en el Programa Hogar. Sin embargo, se espera una resolución en los próximos días, lo que genera incertidumbre sobre si el monto se actualizará para compensar el impacto inflacionario.

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios. La inscripción se realiza online en el portal de ANSES, con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Requisitos para acceder el subsidio del Programa Hogar

El acceso al Programa Hogar está sujeto a cumplir con varios requisitos específicos. Para ser beneficiario, es indispensable que ningún miembro del hogar tenga una conexión activa de gas natural, ni reciba la Tarifa Social de Gas. Además, los ingresos mensuales del grupo familiar no deben superar dos salarios mínimos o, en el caso de los monotributistas, no deben superar la categoría C.