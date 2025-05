La minería prevé duplicar el empleo para 2032 e incrementar las exportaciones un 155%

Durante 2024, las exportaciones mineras generaron ingresos por US$ 4.700 millones, y las proyecciones indican que podrían alcanzar los US$ 12.000 millones en 2032, un incremento del 155%. Aun así, las cifras lucen modestas si se las compara con Chile, que el año pasado exportó unos US$ 50.000 millones solo en cobre; más que todo el complejo agroexportador argentino.