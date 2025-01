Primer año de gestión de Milei: las principales paritarias a la baja en un contexto de desaceleración inflacionaria

En el primer año de gestión del presidente libertario Javier Milei hubo un marcado descenso de las cifras mensuales de inflación , lo que impactó directamente en las negociaciones paritarias de los principales gremios del país. Aunque los sindicatos continuaron ajustando salarios, las cifras acordadas estuvieron lejos de los picos registrados durante la administración anterior.

A continuación, un repaso de los acuerdos paritarios alcanzados por las principales actividades:

- Comercio: Los trabajadores del gremio más numeroso del país (1,2 millones de afiliados) recibirán en enero un aumento salarial que corresponde a diciembre. A partir de la desaceleración inflacionaria, se pactaron incrementos de carácter bimestral.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) había firmado a fines del mes pasado con las cámaras empresariales una suba salarial para noviembre y diciembre que está en línea con la pauta del Gobierno: 5% en dos tramos mensuales.

Comercio acordó un aumento del 5%. Foto: Daniel Caballero / Los Andes

- Estatales: En lo que va del año, la gestión Milei dio una suba salarial acumulada del 73%, con una inflación, aun sin conocer el dato de diciembre, que superó el 112%. Este lunes, el Gobierno no hizo una oferta para seguir actualizando el haber del sector y pateó la paritaria para 2025.

- Salud: La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó un incremento salarial para el sector asistencial correspondiente al último trimestre de 2024. Los aumentos se calcularon sobre los sueldos básicos vigentes en septiembre y se distribuyeron para octubre un 4%, noviembre un 3,8% y diciembre un 3,6%.

Aumentos en octubre de un 4%, noviembre de 3,8% y diciembre de 3,6%. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- Metalúrgicos: La rama siderúrgica de la UOM finalizó el 2024 sin acuerdo salarial y los trabajadores del sector continuarán bajo el esquema actual que fija el valor por hora de un operario de mantenimiento en $ 2640.93, y el básico de un técnico de primera en $ 597.612,31.

- Construcción: Las paritarias de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) para 2024 incluyó un aumento del 12,48% acumulativo para el último trimestre del año y un aumento del 4% en octubre, noviembre y diciembre, sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre, 31 de octubre y 30 de noviembre, respectivamente.

También una gratificación extraordinaria no remunerativa del 36,2%, a abonarse en dos cuotas iguales en octubre y noviembre, además de un bono no remunerativo de $150.000, a abonarse en seis cuotas de $25.000 y un aporte solidario extraordinario del 1,5% sobre las remuneraciones de los no afiliados.

- Camioneros: El Gobierno no habilitó un aumento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero), ya que considera que esa cifra atenta contra las proyecciones inflacionarias diseñadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras varias idas y vueltas, se acordó un 5,5 para el trimestre, con un bono de 600 mil pesos en cuatro cuotas.

Acuerdo con camioneros: 5,5 para el trimestre, con un bono de 600 mil pesos en cuatro cuotas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

- Bancarios: Con las nuevas subas, el salario básico inicial de los trabajadores pasará a ser de $1.492.602,84, a lo que se le suman $74.159,14 en concepto de Participación de Ganancias (ROE), lo que conforma un salario total de $1.566.761,98. Volverán a negociar en la segunda quincena de marzo.

- Aceiteros: El acuerdo consistió en el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $1.429.355 para todas los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 de la FTCIODyARA, que será liquidada en enero y febrero de 2025. Se trata de un pago extraordinario que el sindicato acuerda todos los años desde 2010 y que se imputa como participación en las ganancias. En términos porcentuales, consistió en la aplicación de un incremento del 122% sobre la suma extraordinaria de 2023, porcentaje equivalente a lo firmado en los acuerdos salariales del año en curso. En lo relativo a la paritaria salarial aceitera, la negociación continuará en enero de 2025.