Préstamos de hasta $10 millones: quiénes califican y qué tasas aplican en diciembre

Las principales entidades financieras continúan ofreciendo líneas de préstamos elevados que se otorgan bajo condiciones puntuales : ingresos demostrables, historial crediticio evaluado y antigüedad laboral mínima. Cada banco establece sus propios costos, plazos y límites para quienes buscan acceder a montos altos.

Santiago Bulat: "Hay que cortar de raíz los gastos superfluos para comenzar a ordenarse"

Los bancos prevén reactivar los créditos y bajar la mora en 2026 tras un año turbulento por las elecciones

A lo largo de diciembre de 2025, distintas entidades del sistema bancario sostienen modalidades tradicionales de préstamos personales, que siguen vigentes para empleados, autónomos, monotributistas, jubilados y pensionados. Aunque los procesos varían entre instituciones, todos comparten criterios de evaluación basados en capacidad de pago, tipo de vínculo con el banco y nivel de endeudamiento previo.

El Banco Nación ofrece una de las líneas más amplias del mercado, habilitada para trabajadores en relación de dependencia, independientes y pensionados. El tope de financiación asciende a $100.000.000 , con solicitudes desde $10.000 y plazos que pueden alcanzar 72 meses.

Las tasas para quienes perciben haberes en la entidad durante diciembre se establecen en:

La cuota no debe superar el 35% de los ingresos netos. El sistema de amortización es francés y la tasa permanece fija. Se exige DNI, comprobantes de ingresos y, cuando corresponde, certificado censal. La aprobación depende de la antigüedad laboral y del nivel de endeudamiento del cliente.

Banco Provincia: requisitos y acceso

El Banco Provincia habilita préstamos de hasta $50.000.000, con acreditación en menos de 24 horas tras la aprobación. Para montos de $10 millones, el trámite puede realizarse por Home Banking o BIP Móvil.

Sus valores vigentes incluyen:

TNA: 98%

TEA y CFTEA: no detallados públicamente

El plazo máximo llega a 72 meses y la cuota tampoco puede superar el 35% de los ingresos. Está destinado a empleados públicos, privados y jubilados con acreditación en la entidad.

Banco Macro: simulaciones y costos

Banco Macro ofrece entre $10.000 y $10.000.000, con plazos de 12 a 60 meses. Para quienes acreditan haberes en la entidad se aplican tasas preferenciales.

Condiciones para diciembre:

TNA: 88,00%

TEA: 133,78%

CFTEA: 186,85%

Ejemplos de cuotas para un monto de $10.000.000:

12 cuotas de $1.392.379

24 cuotas de $1.078.958

36 cuotas de $1.052.318

48 cuotas de $1.039.214

60 cuotas de $1.064.318

La documentación requerida incluye DNI, CUIL y comprobantes de ingresos. La aprobación y el monto final dependen del perfil crediticio.

Banco BBVA: topes, tasas y exigencias

BBVA permite solicitar préstamos totalmente digitales por hasta $40.000.000. Para un pedido de $10 millones se contemplan plazos de hasta 60 meses y tasas fijas.

Valores de diciembre:

TNA: 138%

TEA: 269,23%

CFTEA: 368,96%

Se requiere un ingreso mínimo de $308.200, edad entre 18 y 74 años y entre 3 meses y 2 años de antigüedad laboral según la condición del solicitante. La cuota no puede exceder el 30% del ingreso.

Requisitos generales

En todos los bancos se exige DNI, comprobante de domicilio y documentación que acredite ingresos. La aprobación depende del historial de pagos, antigüedad laboral, relación previa con la entidad y capacidad de endeudamiento.