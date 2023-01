Precios Justos: más de 270 artículos no se encuentran en todos los comercios y en Mendoza faltan acuerdos para controlar

El programa Precios Justos, que mantiene los valores congelados de una larga lista de productos, termina el 28 de febrero, y antes de eso el Gobierno ya negocia una segunda etapa, con controles más estrictos para evitar faltantes, y aumentos más cercanos al 3% mensual.

Sin embargo, las últimas disposiciones dejaron a la provincia fuera de la posibilidad de controlar, y lo “exclusivo” del programa termina por afectar a las cadenas locales.

Así lo explicó Rubén David, a cargo del mayorista Oscar David, quien expresó su preocupación porque empresas como la suya quedaron fuera del acuerdo comercial y se ven, de cierta forma, discriminadas por las alimenticias que prefieren entregarle antes a las grandes cadenas de supermercado que a ellos, para cumplir con los términos del acuerdo del Gobierno.

“Las empresas han empezado a cumplir en los supermercados que acordaron con el Gobierno, porque así se les exige. Entonces, hoy tenemos productos que no están en nuestras góndolas, y nos vemos obligados a ir a alternativas que están más caras porque no están en el acuerdo, o buscar nuevos proveedores para poder ofrecerle precios bajos a nuestros clientes, que es lo que nos interesa a nosotros”, agregó David.

Asimismo, el encargado del mayorista mendocino destacó que es muy complicado trabajar en estos términos porque no tienen “un interlocutor a quién reclamarle”. “El Gobierno centraliza todo en las grandes cadenas y nos estamos quedando afuera, nos dañan con los precios, con las entregas, con todo”, completó el empresario.

Es importante aclarar que en Mendoza no solo el mayorista Oscar David está fuera del acuerdo de precios, sino que no participa ninguno de los conocidos supermercados de barrio y sus repositores reconocen que no se encuentran las mismas marcas que en las grandes cadenas.

Carrefour convoca a PyMEs para encontrar proveedores

Más de 270 artículos exclusivos

El listado de Precios Justos para Mendoza arroja 1.818 resultados, pero entre ellos, al menos 274 corresponden a alternativas de marcas propias de las diferentes cadenas de supermercados. Por ejemplo, 155 productos tienen la etiqueta de “Carrefour”; hay 21 opciones de productos “Check” y 49 “Great Value” (ambas presentes en Chango Más); 30 “Cuisine & Co” (de Jumbo y Vea); 14 marcas “Coto” y 49 “Ciudad del Lago”.

Las opciones anteriores son válidas para los consumidores, y en muchos casos benefician a productores locales. De acuerdo con información brindada por Carrefour, “el 98% -de sus proveedores para los productos de la marca- son Pymes”, y además “su ámbito incluye la búsqueda de fabricantes nacionales de alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal. Se valoran las propuestas sin gluten, reducidas o sin lactosa, orgánicas, bajas en sodio y sin azúcar agregada”. Como está claro, no es posible encontrarlas todas en un solo supermercado, por lo que en la práctica las opciones se reducen.

Además, un solo artículo puede tener varios sustitutos, de manera en que, de la lista de 1.818, 114 resultados corresponden a “galletas”; hay 35 opciones para comprar shampoo, 33 para crema enjuague, 21 cereales, 18 opciones de papel higiénico, 25 opciones de desodorantes, 28 alternativas entre aguas y gaseosas y 26 budines distintos. Mientras que para la leche en polvo solo hay cinco presentaciones: dos de 800 gramos, marca Día, que difícilmente se encuentre en los comercios locales, y tres opciones de 400 gramos (Nido, La Serenísima y Verónica).

Los “Precios Justos” además, no son siempre los más convenientes. Por ejemplo, para la leche fresca, las opciones son todas de “La Serenísima” (cuatro resultados), y cuestan $227,12 por litro; cuando, por ejemplo, en Vea, la marca “Armonía”, se oferta en $122,72.

Controles del programa Precios Justos en supermercados y centros de distribución. Foto: Twitter Matías Tombolini

Los controles en Mendoza

La Secretaría de Comercio estableció nuevas multas a los incumplimientos en que pudieran incurrir aquellos supermercados minoristas y mayoristas que venden los productos que participan del programa nacional Precios Justos.

La medida se formalizó a través de la Resolución 12/2023 publicada en el Boletín Oficial, y se ubicarían entre los $4.613.960 y los $ 35.697.480, con los montos mínimo y máximo de las multas variando en función del punto de venta. Además, la reincidencia permite aumentar el cargo en un 40%, y se duplica ante un tercer incumplimiento.

Ahora bien, en octubre, la Resolución 701/22 instruyó a Defensa del Consumidor a ser el ente de control de dichos programas y puso todo bajo las órbitas de las leyes 24.240 (Defensa al Consumidor), 20.680 (Abastecimiento) y 27.519 (Emergencia Alimentaria). Todo lo anterior dejó a las áreas de Fiscalización y Control de la provincia fuera del ámbito de la ley y, para que organismos mendocinos puedan controlar, se deben celebrar acuerdos previos (provincia y municipios).

Así, mientras dichos acuerdos no existan, las inspecciones tampoco lo harán. Aun así, desde la Secretaría de Comercio aseguraron que el programa “Precios Justos” alcanzó un cumplimiento del 90% en su oferta de productos, y cuentan unas 6.000 denuncias sobre posibles infracciones que serán investigadas.

La facultad de control del Estado es indelegable. Por lo tanto quiero dejar claro👇🏻



Los acuerdos de precios ponen a empresarios, trabajadores y al Estado en la misma mesa, compartiendo información con un solo objetivo: cumplirlos para seguir bajando la inflación. #PreciosJustos — Matias Tombolini (@matiastombolini) January 14, 2023

Aumentos de precios

El programa busca controlar la inflación, pero no logró desacelerar la inercia de los últimos meses del año, cuando los precios se aceleraron en el orden del 5% en noviembre y diciembre, por lo que ahora, el Gobierno buscará celebrar acuerdos con actualizaciones de precios en torno al 3% para los artículos de primera necesidad.

Ese porcentaje estaría en torno a las nuevas metas de inflación marcadas por el ministro de Economía Sergio Massa para los próximos meses. Sin embargo, esos números parecen lejos de ser posibles en una semana en la que aumentó el precio de la carne y en la que los precios de los mercados concentradores mantuvieron incrementos que llegan al 20% en algunos artículos.

Infracciones y denuncias: cómo reclamar por Precios Justos

Las empresas adheridas al programa Precios Justos cometen infracción cuando:

no ofrecen en cada sucursal al menos el 80% de los productos que forman parte del Programa y tampoco ofrecen productos sustitutos;

no identifican correctamente al menos el 80% de los productos que pertenecen al Programa;

fijan alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin autorización de la Secretaría de Comercio;

no responden cuando se les pide información sobre el Programa.

Si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas,también es correcto que lo hagan los sindicatos.

Quien plantea diferencias por su ideología que se haga cargo, nosotros necesitamos A TODOS para bajar la inflación y llevar alivio a la mesa de los argentinos — Matias Tombolini (@matiastombolini) January 14, 2023

“Podés denunciar el incumplimiento del Programa Precios Justos a través de una aplicación móvil para celulares. Descargá la app desde acá”, de acuerdo con la Secretaría de Comercio.