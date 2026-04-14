Precio del dólar hoy en Argentina: el dólar oficial cae y abre más bajo este martes 14 de abril

El dólar hoy abreeste martes 14 de abril a $1.390 en el Banco Nación, marcando una leve baja respecto a jornadas anteriores dentro del mercado cambiario de Argentina . El precio del dólar refleja un retroceso moderado en los principales bancos , en un contexto de menor presión sobre la demanda de divisas.

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La caída del dólar hoy se da en un escenario de estabilidad en el mercado , donde los bancos ajustan sus cotizaciones con movimientos graduales. Esta dinámica responde a una oferta sostenida de divisas y a la intervención del Banco Central , que continúa regulando el ritmo del tipo de cambio.

Banco Santander: $1.390

Banco Ciudad: $1.390

Banco Patagonia: $1.385

Banco Macro: $1.385

Banco Supervielle: $1.390

Banco Credicoop: $1.395

ICBC: $1.390

Brubank: $1.380

Perspectivas del mercado cambiario y contexto económico en Argentina

El mercado cambiario muestra señales de mayor estabilidad en abril, con un dólar que comienza a retroceder levemente tras varias semanas sin grandes variaciones. El Banco Central mantiene su estrategia de intervención para sostener el equilibrio, mientras continúa fortaleciendo sus reservas a partir del ingreso de divisas.

En este contexto, las exportaciones del sector agroindustrial juegan un rol clave, especialmente durante el segundo trimestre del año, cuando se intensifica la liquidación. Este flujo contribuye a aliviar tensiones sobre el tipo de cambio y favorece una tendencia más estable del dólar hoy en el corto plazo.

La evolución de la inflación y las tasas de interés también inciden sobre el comportamiento del mercado. Una menor presión inflacionaria reduce la demanda de cobertura en moneda extranjera, mientras que los instrumentos en pesos buscan mantenerse competitivos dentro de la economía argentina.

Los bancos reflejan este escenario con cotizaciones más bajas y diferencias mínimas entre entidades. De mantenerse estas condiciones, el dólar podría sostener esta tendencia a la baja en el corto plazo, siempre sujeto a factores externos y a la dinámica del mercado financiero local.