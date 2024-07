Por qué Caputo sacó el oro del Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que el Gobierno sacó oro de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) y lo trasladó al exterior. En administraciones anteriores, esos activos se habían utilizado como garantía para tomar deuda.

“Es una movida muy positiva del BCRA porque hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble, un edificio; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno. El país necesita maximizar los retornos sobre sus activos. Y tenerlo encerrado en el BCRA sin hacer nada es negativo”, explicó Caputo en una entrevista con La Nación +. “Tenerlo custodiado afuera nos permite tener algún retorno”, añadió, después de que el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, solicitara informes a principios de esta semana para confirmar esa transacción.

Cuándo salió el oro

Las operaciones se habrían realizado por unos 450 millones de dólares los viernes 7 y 28 de junio, a través de la transportadora de fondos Loomis y la aerolínea British Airways hacia Londres, Inglaterra, según el pedido de acceso a la información pública enviado por Palazzo. No es la primera vez que se envía oro de las reservas argentinas al exterior. En septiembre de 2017, el entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, envió 11.000 kilos de oro por unos US$ 450 millones para alquilarlos y generar rentabilidad.

Actualmente, la autoridad monetaria cuenta en sus reservas con el equivalente a unos US$ 4.700 millones en oro, de acuerdo con la consultora Geres. Uno de los posibles usos del oro, aunque no confirmado por el Gobierno, sería como garantía colateral para tomar deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza. Las fuentes oficiales no confirman el destino del metal, para qué se utilizará específicamente ni cuánto retorno esperan obtener.

En el mercado, donde prefieren hablar off the record, se comenta que por cada 17 kilos de oro se puede obtener un millón de dólares. Si el Gobierno quisiera convertir sus US$ 4.700 millones en liquidez, necesitaría entregar casi 80.000 kilos de oro. “Como en la calle Libertad, pero fino”, bromean.