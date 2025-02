Por qué aumenta el precio de la carne y qué puede pasar en los próximos meses

José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza , resumió que el mercado agroganadero está firme, porque la entrada de animales es escasa, la oferta es poca y la demanda sigue sostenida. Consideró que, en los próximos meses, por la suba de precios, las ventas podrían empezar a frenarse, lo que hará que se estabilice el precio, pero no baje .

Rizzo explicó que hubo bajos porcentajes de parición ya que la vaca, cuando el pasto no la engorda lo suficiente -porque seco no es tan nutritivo-, no entra en celo. De ahí que haya habido menos preñeces y nacimientos. Sumó que recuperar esos stocks va a tomar un tiempo y que va a depender mucho de la demanda.