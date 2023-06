Por la sequía, hay faltantes de azúcar en los supermercados

Quien hoy ingrese a las páginas web de los supermercados, se encontrará con que, en algunos, no hay ninguna marca de azúcar común que se pueda comprar, mientras en otros, la oferta es mínima. Es que, por la falta de lluvias en las zonas productoras, se ha demorado la zafra y la mayoría de las empresas productoras se han ido quedando sin stock. Además, hay subas de precios.

Desde hace un buen tiempo, los consumidores están acostumbrados a tener que elegir no la marca de su preferencia en ciertoos productos -como azúcar y aceite-, sino la que se encuentre disponible. Los faltantes, no de producto, sino de etiquetas determinadas, se hicieron sentir fuerte en la pandemia, pero no terminaron de regularizarse después, ya que se fueron sumando dificultades con las importaciones, programas de precios y otros factores que impactaron en la oferta disponible.

A su vez, los compradores se vieron obligados, en muchos casos, a renunciar a las marcas predilectas por una cuestión de precios, y, en cambio, optar por las segundas o terceras, para cuidar la economía del hogar; en especial en determinadas categorías.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Sin embargo, en las últimas semanas, los faltantes se han agudizado y el más obvio es el del azúcar. Al ingresar a la página de supermercados, se puede encontrar que, en uno, no hay ninguna opción de azúcar común para colocar en el carrito online. Sólo hay disponibles, productos que combinan este endulzante con otros como stevia o edulcorantes; lo que se conoce como “azúcar light”. En otro, sólo se puede optar por el Azucel, a $611 el kilo y otras alternativas, incluida una negra. Y en uno más, hay tres: Azucel ($426), Check ($670) y Cristal ($673).

En Infobae se detalla que la zafra se retrasó por la falta de lluvias y el stock del año pasado no alcanza. Desde los supermercado confirmaron que no hay azúcar en las góndolas y lo poco que hay se comercializa cuotificado y, en muchos casos, con aumentos de precios de hasta 25%. De hecho, según el propio Indec, el kilo de azúcar en el AMBA se incrementó 223% en un año, al pasar de $110,09 en abril de 2022 a $355,67 este año.

Si bien Ledesma abastece normalmente, como no hay otras marcas, tampoco la firma puede cubrir la mayor demanda. Las empresas restantes sostienen que recién en la segunda quincena de junio se normalizará la zafra, por lo que esperan que vuelva a haber más stock de azúcar en las góndolas a fines de julio y comienzos de agosto, pero que llegará con un aumento no menor al 30%.