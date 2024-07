Por criticar al Gobierno, Milei echó al miembro del Consejo de Asesores Teddy Karagozian

El Gobierno echó a Teddy Karagozian, quien era miembro del Consejo de Asesores de Javier Milei. Fue luego de que el empresario y asesor económico del Presidente cuestionara en televisión el plan que lleva adelante el ministro Luis Caputo. Se trata de otra baja, luego de la reciente salida de Fausto Spotorno, quien también manifestado críticas al Gobierno.

“Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian”, comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni en un mensaje publicado poco antes de las 14 de este miércoles en su cuenta de X.

El empresario industrial formaba parte del Consejo de Asesores desde el 23 abril, aunque originalmente el grupo se creó el pasado 29 de marzo.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el propio Adorni había sido consultado sobre las declaraciones de Karagozian, quien sostuvo que “el dólar está atrasado” y que las políticas de Caputo están “bajando más el gasto privado que el público”.

“Me enteré por las redes, es la opinión de él y la respetamos, pero claramente no coincidimos con toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca”, lanzó el portavoz.

Y en esa línea, agregó: “Más allá de que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, entendemos que hay algunos puntos donde esa reactivación o ese rebote está ocurriendo. Lo tomamos como una opinión más, con la que no estamos de acuerdo”.

Cuando le preguntaron si Karagozian iba a seguir formando parte del Consejo de Asesores del Presidente, Adorni respondió: “Esa será una decisión que todavía no ha tomado el Presidente, ni el jefe de Asesores, Demian Reid”.

Finalmente, según comunicó después por redes sociales, Reid tomó la decisión de apartar a Karagozian.

El ahora ex asesor de Milei reposteó el mensaje de Adorni y dijo que aceptaba el desplazamiento.

“Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni, el presidente del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento. Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos”, escribió.

Y añadió: “Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente”.

Uno de los integrantes del Gobierno que se hizo eco del desplazamiento fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien posteó en X: “El único Teddy que vale la pena...”. De manera irónica, el mensaje acompañaba una foto del osito Teddy.

Hace casi 10 días, el economista Fausto Spotorno había sido otro de los que expresó sus críticas hacia el responsable del Palacio de Hacienda. Lo hizo al presentar su renuncia al grupo de consejeros argumentando que llegó a confundirse su función en el ámbito privado con su rol en la gestión del Gobierno.

Un mes atrás, Milei había dejado un claro mensaje para los críticos del titular de la cartera económica: “Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia. Acá hay un jefe, y soy yo, y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto, nadie. Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá, y si alguien lo hace le corto la mano”.

Las palabras salieron de la voz del mandatario el pasado 18 de junio, cuando confirmó el ingreso de Federico Sturzenegger al gabinete.

La crítica de Karagozian a Caputo

El empresario Teddy Karagozian se sumó anoche a los cuestionamientos que surgieron desde el entorno del Presidente hacia Luis Caputo.

En declaraciones a LN+, el dueño de la empresa textil TN&Platex expresó: “Creo que el dólar está atrasado, aunque no sea simpático decirlo. ¿Devaluar el dólar resuelve el problema? No, pero si uno no hace cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos que hacen caros los productos, hay que devaluar”.

Y añadió: “Argentina está carísima en dólares y en sueldos. Yo, honestamente, sufro viendo lo que gana la gente pensando en lo que gastamos en el día a día. Es cierto que los gastos no son los mismos, pero el alimento lo pagamos en el supermercado igual, y eso es carísimo”.

“¿Cómo puede ser que el arroz salga más caro que en Inglaterra? Hay algo que no está bien”, enfatizó Karagozian.

Luego, en esa misma dirección, apuntó: “Muchos economistas renombrados creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $ 1000, creen que a $ 1500 podría ser, aunque yo creo que tampoco alcanza. Hay un gasto del Estado monumental”.

“La razón del gasto público es que empresarios como yo no queremos emplear, porque cuando sube la demanda compramos más máquinas que lo que deseamos emplear gente. Y esa gente desempleada se convierte en gasto público para el gobierno que sea”, explicó Karagozian.

Luego, apuntó hacia la estrategia que adoptó el Gobierno en cuanto al gasto público. “La gente que yo conozco no tiene buenos números, no veo la recuperación de la que algunos hablan, aunque el Presidente tiene más información que yo”, deslizó.

Y completó: “Ante esa disyuntiva, si lo despedís antes sobrevivís, a una invernada larga. Estamos bajando el gasto privado más rápido que lo que está bajando el gasto público, que yo creo que lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y en dólares”.

Quiénes integran el Consejo de Asesores de Milei

En una publicación que realizó en la red social X el pasado viernes, Adorni enumeró a todos los integrantes del Consejo de Asesores comandado por Reidel y ya sin Spotorno entre sus filas. El que sí figuraba era Karagozian, hoy echado.

El resto son: Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg y Ramiro Marra.

En una primera versión, el vocero había omitido al legislador porteño de La Libertad Avanza, pero luego subsanó el error.