Polémica por la construcción del edificio en el predio de la vieja Terminal de San Rafael

Después de esperar más de 10 años por la refuncionalización de la antigua Terminal de Ómnibus de San Rafael, el inicio de las obras no estuvo exento de polémica.

El estudio de arquitectos Primer Piso, ganador del concurso público que realizó la Municipalidad para seleccionar el proyecto que se levantaría en el lugar, puso el grito en el cielo cuando la comuna dio a conocer que construirá un edificio totalmente distinto.

“Nosotros ganamos el concurso con una propuesta 100% viable, que cumplía con cada centímetro de las bases. Nos dieron $300.000 y como que nos dijeron listo muchachos, a su casa, vamos a hacer lo que nosotros queramos”, dijo irónicamente Alejandro Wajchman, titular del estudio de arquitectos Primer Piso.

En respuesta, desde la Municipalidad de San Rafael aseguraron que el concurso “no era vinculante” por lo que no había obligación de la comuna de llevar a cabo el proyecto ganador.

Además indicaron que era altamente costoso porque requería importar materiales y había aspectos que no se ajustaban a las reglamentaciones vigentes, lo que volvía al proyecto inviable.

La Terminal, una historia que comenzó en 2011

En diciembre de 2011 la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner llegó a San Rafael para inaugurar la Terminal de Ómnibus que llevaría el nombre de su difunto esposo y ex presidente argentino, Néstor Kirchner.

Mucho se habló desde entonces de la nueva función que cumpliría el predio de la hoy vieja terminal sanrafaelina.

Pasó una década hasta que el intendente Emir Félix anunció el lanzamiento de un concurso público y abierto con el fin de seleccionar el proyecto que se levantaría en el predio emplazado entre las calles Godoy Cruz, Coronel Suárez y Avellaneda, en pleno corazón de la ciudad.

Para darle transparencia al concurso, se convocó al Colegio de Arquitectos de Mendoza, se elaboraron las bases y en agoto de 2021 se firmó el convenio que puso en marcha el “concurso provincial de anteproyecto de refuncionalización, cambio de uso y destino del predio donde se emplaza la vieja Terminal de San Rafael”.

En noviembre de ese año se dieron a conocer los ganadores y el estudio Primer Piso se alzó con el primer puesto y $300.000 que era el premio mayor.

Desde entonces nada se supo hasta que en marzo de este año anunciaron el comienzo de la obra y presentaron el proyecto que está en ejecución.

La vieja terminal de San Rafael, que data de 1953, se transformará en un amplio centro comercial, tendrá un sector cultural, un piso para promover la industria del conocimiento (coworking, programadores) y un estacionamiento subterráneo que será el más grande de la ciudad.

Los trabajos también contemplan ensanchar calle Coronel Suárez para permitir que continúen arribando colectivos del servicio urbano y construirán un área de servicios con sanitarios públicos. La inversión prevista rondará los $1.700 millones.

Los reclamos

Como punto de partida, Alejandro Wajchman, fundador del estudio de arquitectos que ganó el concurso, admitió que la comuna no tenía obligación de realizar el proyecto ganador.

“En este caso en este caso particular el convenio tenía un problema, es que no era vinculante, y quiere decir que no necesariamente van a contratar a los arquitectos que ganaron el concurso para hacer la obra”, remarcó el profesional.

Sin embargo planteó lo que consideró una pantomima ya que “para que hacer un concurso si después haces lo que querés”.

El proyecto presentado por los arquitectos de Primer Piso.

“Hubo participante de todo lados y un jurado con personas del Colegio de Arquitectos, de la Municipalidad y de la federación de arquitectos. Uno entiende que es el mejor grupo de jurados que podría tener un concurso. Y se decidió justamente en función de la escala, de la factibilidad, de los costos, entre otras cosas, y todo eso la Municipalidad lo hizo un bollo”, afirmó.

“Lo que me duele realmente es que el proceso democrático del concurso público no sea mínimamente respetado, hubiesen hecho lo que ellos quisieron de entrada y listo”, agregó el arquitecto.

En respuesta a los reclamos de Wajchman, desde la Municipalidad aclararon por medio de un escrito que “el concurso del diseño de la ex terminal de San Rafael no era vinculante, por lo que se encontraba sujeto a ser modificado respecto a normativas vigentes”.

Los profesionales de la comuna advirtieron que “el proyecto seleccionado era muy costoso y constaba de materiales que había que importar”, además de que “el sector gastronómico (diseñado por Primer Piso) iba en contra de la reglamentación vigente y no era posible su habilitación bajo esas condiciones”.

Además “hubo otros detalles que hacían inconsistente la aplicación del proyecto” y citaron como ejemplo “un espacio destinado a supermercado que carecía de condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad motriz”.

En la comunicación oficial, remarcaron que el intendente Emir Félix “mantuvo contacto con la principal autoridad del Colegio de Arquitectos, donde le explicó las observaciones que halló el equipo de profesionales de Planeamiento y Obras Públicas del municipio”.

También aclararon, que en esa comunicación “tanto el jefe comunal como la profesional coincidieron en la importancia de continuar los trabajos en conjunto entre Municipio y una entidad tan importante en la provincia de Mendoza”.

Por último remarcaron que “toda obra que ejecuta la Municipalidad debe adecuarse al Código de Edificación vigente, a las características técnicas del lugar donde será realizada y a las necesidades del sector elegido para la inversión”.

Una salida para los arquitectos

Alejandro Wajchman también se quejó por el accionar del Colegio de Arquitectos de Mendoza porque consideró que no defiende los derechos de los profesionales.

“En este caso el convenio no era vinculante y como arquitecto es una lucha que tenemos que hacer en el Colegio para que nunca más firme convenios así. Y no es la primera vez que esto pasa. Esto no lo podemos permitir. Que no pongan más el nombre del Colegio en alguna cuestión que no sea vinculante porque si no, nos estamos escupiendo para arriba”, afirmó el arquitecto.

Leticia Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza (Camza) explicó que hay cuestiones legales que sortear para poder firmar un convenio y acordar con la entidad que solicitar hacer un concurso, que contrate al autor del proyecto ganador. El principal problema, o más espinoso, son los honorarios de los profesionales.

Para salir del embrollo, que terminó por explotar con la terminal de San Rafael, la arquitecta Martínez impulsa una propuesta que incluye acuerdos vinculantes pero con la regulación de honorarios, de antemano, por parte del Camza.

Leticia Martínez comentó que “hay muchos arquitectos que no participan directamente de concursos que sean no vinculantes, porque entienden que es mucho el tiempo que le dedican y después puede llegar a quedar en la nada”.

Sin embargo, explicó que “el problema de hacerlos vinculantes es que queda como abierta una puerta que es muy complicada de manejar por la entidad promotora y por el ganador, que es el tema de los honorarios”.

Para cortar con el conflicto, Martínez dijo que “estamos tratando de hacer concursos que sean vinculantes, pero con honorarios preestablecidos por el Colegio. Esto lo que hace es generar una herramienta que es fácil de manejar para el promotor, porque ya sabe qué es lo que va a tener que pagar en el caso de seguir y para también para los participantes, porque saben perfectamente cuáles son las reglas en el caso de que ganen el concurso, como tienen que seguir, los tiempos establecidos para entrega de documentación y el monto de honorarios que se establece para esa tarea”, finalizó.