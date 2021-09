Plazo fijo, Money Market o FCI: opciones para invertir o resguardar los ahorros

En un escenario económico complejo como el actual, marcado por la pandemia, y el proceso electoral, muchos ahorristas buscan alternativas para resguardar sus ahorros, y quizás hacer alguna diferencia. Más allá de los conocidos plazos fijos, o las opciones legales para la compra de dólares, ¿qué alternativas tienen los inversores?

En este escenario, los Fondos Comunes de Inversión (FCI), ganan mercado, ya que permiten acceder a un portfolio diversificado, administrado por un gestor profesional, pero también le dan la posibilidad al inversor de retirarse en 24 o 48 horas.

Los de acceso más simple por estos días son los denominados “Money Market”, que ofrecen las fintech, pero que pierden frente a la inflación. Un ejemplo de esto, es el dinero que se invierte por Mercado Pago (30,4%, pasadas las 15 horas del miércoles 8 de septiembre) o Ualá, que se utilizan como alternativa para quienes no pueden inmovilizar el dinero por 30 días o más.

Pero existen opciones más rentables, como los que se ajustan según los movimientos del dólar (dólar linked), o los FCI CER (coeficiente de estabilización de referencia), que ajustan por inflación.

Otra opción son los Fondos de Renta Mixta, implican un mayor riesgo, porque se combinan bonos y acciones con distintos niveles de volatilidad, para tratar de levantar la apuesta; y los Fondos de Acciones, en donde el administrador de esas carteras realiza la mejor elección de activos, de acuerdo con las políticas de inversión del fondo.

Se puede acceder a ellos desde homebanking, completando un formulario que propone cada entidad según el perfil de riesgo de cada inversor (cuánto esté dispuesto a perder, si la apuesta no resultara como estima, las inversiones de alto riesgo ofrecen rendimientos superiores), y abriendo una cuenta comitente. Además existen operadoras habilitadas por la CNV que permiten a los inversores efectuar operaciones de este tipo como Balanz o InvertirOnline, entre otras.

En qué se diferencian los FCI con un Plazo Fijo

La principal diferencia entre dichos instrumentos financieros es que, como su nombre lo indica, los Fondos Comunes de Inversión se integran con el dinero de muchas personas con similares objetivos (perfiles de riesgo más o menos arriesgados), y un profesional lo administra, invirtiendo en una cartera diversificada de activos (bonos y acciones).

En cambio, un plazo fijo es dinero que una persona inmoviliza a cambio de una renta pactada con el banco, y dentro de estos, también hay variables:

-Tradicional en Pesos: es el plazo fijo más sencillo, permite conocer la ganancia exacta en pesos desde el comienzo (alrededor del 37%).

-Tradicional en Dólares: al igual que el primero, permite conocer la ganancia exacta desde el comienzo, pero tanto su constitución como las ganancias son en dólares.

-Ajustable por UVA en Pesos: se actualiza diariamente en función a la inflación. La ganancia obtenida corresponde al equivalente en pesos de las UVAs al momento del vencimiento, más el interés pactado.

-Precancelable UVA en Pesos: al igual que el anterior, actualiza por inflación, y se puede retirar en cualquier momento a partir de los 31 días desde su constitución, sin preavisar, y se habrá obtenido una tasa nominal anual fija sobre el capital invertido.

Esta herramienta está disponible desde febrero de 2020, y ofrece, como mínimo, una tasa de interés que se ajustará según la fórmula UVA + 1% para las colocaciones en pesos a 90 días. Las entidades del sistema financiero están obligadas a ofrecer esta opción a través de canales presenciales como electrónicos.

Para la constitución de los depósitos con opción de cancelación anticipada en UVA, cada banco puede ofrecer una tasa mayor a la mínima establecida (UVA + 1%) para hacerlo competitivo.

La tasa de interés de salida anticipada queda fija al momento de realizar la contratación del plazo fijo. Esta tasa se publica en la página web del BCRA en la sección Principales Variables y es equivalente a 70% de la tasa de LELIQ (30,5%).

Dólares

Compra de dólares

Entre las opciones legales para adquirir divisas estadounidenses se encuentran la tradicional compra en los bancos (MULC), a la que pueden acceder quienes no han comprado acciones en los últimos 90 días, ni han recibido ningún tipo de aporte estatal no reembolsable (créditos subsidiados, Repro, etc.); y el “dólar bolsa” o “contado con liqui” (acciones de empresas en el extranjero como Disney o Amazon).

En el caso del dólar bolsa, se obtiene a través de una simple operación bancaria. Se compran bonos (al valor de cotización para la venta de ese día), y se venden al segundo día desde la compra (también por el valor de venta). Una de las opciones más utilizadas es el AL30, que a la fecha permite obtener dólares por $171,14, un valor que está por encima del dólar oficial con impuestos ($170,36), pero por debajo de lo que ofrece el mercado paralelo (blue: $187).

No obstante, aunque legal, la compra de dólar bolsa es en realidad una operación por la que se adquieren títulos públicos (bono de la República Argentina, en el caso del mencionado), que cotizan a la vez en dólares y en pesos, para comprar en una moneda y vender en otra.