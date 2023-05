Plazo Fijo en siete días: cuánto ganás si invertís $100.000 de manera “no tradicional”

Para tratar incentivar el ahorro en pesos, el Directorio del BCRA elevó, este mes, los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas por segunda vez en un mismo mes, estableciendo el nuevo piso en 91% nominal anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos.

Esta modificación alcanza a penas para superar la inflación estimada de los próximos meses, que rondaría el 7% (7,47% de tasa mensual), y si la inversión se renovara mes a mes, al cabo de un año el rendimiento sería del 140,5% (frente a una inflación estimada por los participantes del REM del BCRA por encima del 110%).

Ante esta situación, el Plazo Fijo se presenta como una alternativa que daría escasas o ninguna ganancia, y su versión “Precancelable en UVAs”, permite obtener un reaseguro contra la inflación más un rendimiento del 1% anual, pero se requiere comprometer el dinero en un plazo mínimo de 90 días (de lo contrario, si se retira el dinero al día 31, se obtendrá un interés igual al de un plazo fijo tradicional).

¿Entonces, cómo invertir el dinero de forma segura y a corto plazo?

El economista Daniel Garro, titular de Value International Group, señaló anteriormente a Los Andes que el Plazo Fijo es un instrumento con el que se financia al Gobierno, pero este a su vez, tiene que emitir para pagar los rendimientos, alimentando el circuito de la inflación en el país. Frente a esto, el especialista destacó que “existen mejores inversiones, más productivas y que no implican colocar dinero en los bancos”. “Se requiere de un cambio cultural importante para ‘salir de la zona de confort’ que es colocar dinero en los bancos a plazo fijo como si se tratara de una caja de seguridad, porque no es así”, consideró.

En cambio, Garro, señaló que si una persona tuviera el capital para “ahorrar en ladrillos”, él sugiere dolarizarlo para evitar sobresaltos en el futuro.

“Si no tiene el dinero y quiere construir con deuda, deberá planificar bien financiera, económica y jurídicamente, cómo lo hace. Pero, algo mejor que el plazo fijo, si no se invierte en ladrillos son las Cauciones Bursátiles, no financian al Estado y son más seguras”, cerró.

Inversiones en pesos de corto plazo para quienes necesitan disponer de los fondos en una semana o menos

¿Qué es una caución bursátil?

Según Balanz, “es una operación financiera por la cual un inversor toma prestado o coloca fondos en el mercado, la misma es garantizada con valores negociables. Representa una alternativa de colocación de fondos para los inversores y una forma de conseguir fondos líquidos para los que necesitan financiamiento. Es un instrumento de renta fija, ideal para hacer rendir tu dinero con bajo riesgo a corto plazo”.

Asimismo, de acuerdo con TSA Bursátil: “se tratan de colocaciones de fondos en el Mercado de Capitales a una tasa determinada. Resulta útil para plazos menores a 30 días, cuando el inversor tiene fondos inmovilizados, pero que necesita contar con ellos dentro de un breve período. Como referencia, las tasas de las cauciones rondan entre el 76,55% y 83% TNA.

En tanto que BullMarket enumera los beneficios de optar por esta alternativa: “mayor liquidez de los fondos; usted puede optar entre invertir a 30 días como en un Plazo Fijo o por un plazo menor como ser 7, 20 días, etc. Esto le permitirá tener una mejor disponibilidad de sus fondos y optar entre reinvertir lo obtenido o darle otro destino”.

Finalmente, Puente las define como “préstamos a muy corto plazo (usualmente entre 7 y 90 días) garantizados por el Mercado de Valores. Desde su creación en Argentina en 1927 es el único instrumento que no ha entrado en default”.

Existen dos partes involucradas en esta operación: el colocador aporta el efectivo y al término del período establecido recibe el capital más los intereses correspondientes.

Quien recibe el dinero (tomador), deja sus títulos en el Mercado de Valores como garantía de prepago. Cuando vence la caución, el tomador repaga el préstamo más los intereses y recupera sus títulos. El colocador logra así una rentabilidad similar a la de un plazo fijo a un plazo más corto.

Toda la operatoria está garantizada por el Mercado de Valores. La caución es para perfiles muy conservadores, que desean realizar una colocación a corto plazo, con una rentabilidad similar a un plazo fijo.

¿Cómo invertir?

Para optar por estos instrumentos se requiere abrir una cuenta en cualquier Bróker (institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor en el mercado de valores) habilitados por la CNV para operar y optar por la opción “caución” al momento de invertir.

La mayoría de las entidades, que pueden ser las señaladas anteriormente, o la que prefiera cada ahorrista tienen instructivos o guías “paso a paso”.

¿Cuánto se gana con una inversión de $100.000 en una semana?

La página Invertir Online actualiza minuto a minuto el rendimiento que ofrecen estos instrumentos y de acuerdo con lo publicado hasta las 11:30 de este jueves, con una tasa del 79,75%, en 7 días, una inversión de $100.000 generarían $1.540 (218 diarios), menos comisiones.

Dólar MEP: cómo comprar en pesos títulos que luego se venden en dólares y no tiene límite de monto como otros tipos de dólar

¿Cuánto se gana con un Fondo Común de Inversión?

Plataformas como Ualá o Mercado Pago ofrecen otra alternativa, que significa tener el dinero invertido, pero poder usarlo en cualquier momento, y cobrar siempre un rendimiento según el tiempo que se tuvo el dinero invertido (un día, un mes, o todo un año, no importa).

Al igual que lo que sucede con la caución bursátil, el Fondo Común de Inversión no ofrece una rentabilidad fija, sino que está sujeto a las variaciones que sufra el mercado.

Así, por ejemplo, un Fondo Común de Inversión de Mercado pago (dinero invertido en cuenta), hoy está generando un rendimiento estimado en 64,4% anual. Es decir que, cada $100.000 se obtienen por día $176 ($1.242 en una semana).

Así, por ejemplo si entre hoy y el día 10, se guardara el dinero del sueldo que normalmente se destina a pagar un alquiler de $92.000, al finalizar el plazo, se habrían obtenido $162 extra.

Según relevamientos de la consultora Evaluecon, una familia en Mendoza, tiene los siguientes gastos promediados mensualmente (redondeados para obtener valores más precisos y claros):

Alquiler: $92.000

Impuestos y servicios: $10.700

Alimentos y Bebidas $71.000 (incluyendo elementos de limpieza, tocador, etc.)

Gastos varios: $9.500

Indumentaria: $41.000

Atención Médica y Gastos para la salud: $10.200 (sin incluir personas con tratamientos permanentes)

Transporte: $16.800 (sin incluir gastos de vehículo, sólo gastos de colectivos)

Gastos educación: $6.000 (sin incluir cuotas a colegios privados, ni transporte escolar)

En total, al mes gasta $257.200, y si eso mismo lo invirtiera todos los meses, hasta llegado el momento de tener que hacerle frente a sus gastos, generaría un rendimiento de $13.968 en 30 días, con un Fondo Común de Inversión (tasa variable).