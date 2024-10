Pilares Real Estate: La realidad del mercado en el nuevo contexto

El ciclo de Los Andes Pilares Real Estate se realizó en un Park Hyatt colmado de empresarios y referentes del sector inmobiliario y constructivo de Mendoza. Con exposiciones del más alto nivel, los participantes compartieron experiencias, conocieron nuevos proyectos locales y establecieron redes. El evento –del que participaron referentes del sector público y privado- dejó varias conclusiones con relación al momento actual del real estate y de las perspectivas de corto, mediano y largo plazo.

En líneas generales, se planteó un escenario de oportunidades y proyectos novedosos en Mendoza sin perder de vista los desafíos del sector. Como una síntesis del evento, podría decirse que el sector inmobiliario ya ha comenzado a vivir una reactivación de la mano de dos motores como son el blanqueo y el (todavía tímido) crédito hipotecario. Sin embargo, el panorama no es todo positivo debido a que el sector desarrollista observa con preocupación la suba de costos con precios que todavía no se reacomodan. Por otro lado, también se planteó el desafío que tiene Mendoza por delante para terminar de coordinar y ordenar el desarrollo territorial y saldar la deuda habitacional, con un esfuerzo que no puede ser solo estatal.

Todo, dentro del marco de la macroeconomía nacional que el economista Juan Carlos De Pablo explicó durante el primer bloque. Con su estilo descontracturado disertó sobre “El escenario político y económico actual” y el público se llevó varias ideas sobre el contexto general. Entre ellas, prevaleció la de la recuperación de la actividad económica de manera heterogénea, la difícil posibilidad de que el gobierno devalúe y la preocupación por la competitividad dada la apertura de las importaciones.

Desarrollos y nuevas tendencias

El primer panel de debate estuvo formado por líderes de tres empresas de renombre que contaron sus experiencias y cómo son las propuestas que llevan adelante. Lucio Campoy Moris, gerente de desarrollos inmobiliarios de Alma Chacras, Lucas Gourdy, jefe de desarrollos inmobiliarios de CRIBA, y Leticia Alfaro, socia del estudio Lesch Alfaro que lleva adelante Dalvian y Proyecto Cerros hablaron sobre la sustentabilidad como clave de todo negocio. “Alma de Chacras está sobre la panamericana y la idea es que la conexión con la naturaleza y las vistas de la zona prevalezcan en la experiencia de las personas”, subrayó Campoy.

En un sentido similar, Alfaro planteó la importancia de modelos territoriales inclusivos para resolver la deuda habitacional de la mano público-privada. También relató el papel protagónico que posee la naturaleza y el cuidado del ambiente en el Proyecto Suelos. “Utilizamos herramientas concretas que respetan el suelo vivo y buscan soluciones sustentables”, precisó Leticia Alfaro. En tanto, el referente de CRIBA –con Vesta como uno de los ejemplares en ejecución- destacó que la llegada de esta empresa a Mendoza va de la mano de una expansión programada y de que la provincia cuenta con proyectos que representaban claramente los ideales de la empresa.

El panel de debate del tercer bloque, por otra parte, estuvo compuesto por Barbara Campanella de la empresa Multiaires, Germán Monteverdi CEO de Monteverdi Construcciones y Romina de Juana, gerente de división de productos arquitectónicos Hunter Douglas Architectural. En este espacio, también atravesado por la necesidad de eficientizar procesos en pos de la sustentabilidad y el ahorro energético, comentaron innovaciones de productos que se realizan en Mendoza.

De este modo, Monterverdi destacó que la fábrica de hormigón que posee la empresa ha logrado desarrollar un hormigón de colores. “Se trata de una propuesta para terminaciones superficiales con bajo mantenimiento, mayor resistencia y con una color más vivo que el clásico gris”, destacó el empresario. Por otro lado, esta tradicional compañía se encuentra a punto de finalizar un nuevo producto que es el hormigón permeable. “Se le saca el fino al hormigón y es más eficiente para manejar caudales de agua”, se entusiasmó Monteverdi,

En tanto, la referente de Multiaires contó que el producto de Samsumg se fabrica 100% en Argentina con controles de calidad exhaustivos. Este aire acondicionado se combina con diversas opciones de domótica y tecnología con el fin de ahorrar energía y hacerla funcionar mejor. En consonancia, De Juana manifestó satisfacción por las diversas propuestas que buscan convertirse en un entorno amigable con materiales nobles que apunten a bajar los costos de mantenimiento y energéticos.

Los desafíos y la convergencia público privada

Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza dio inicio al tercer bloque de Pilares Real Estate Los Andes. El funcionario habló de los desafíos de avanzar con el plan de ordenamiento territorial y admitió que el Estado o las regulaciones van por detrás del crecimiento urbano. Para ejemplificar contó que entre 1990 y 2010 la mancha urbana en el Gran Mendoza creció 225% mientras que en el mismo lapso la población lo hizo un 6,9%. Por este motivo, Mema subrayó la importancia de avanzar con la legislación con el fin de establecer reglas claras e inamovibles a modo de política de estado más allá de los cambios de Gobierno.

Si bien casi todos los municipios han avanzado con el ordenamiento territorial, el ministro admitió que no es suficiente y que es preciso debatir seriamente con todos los actores involucrados. Esto porque ya hay intereses privados creados y porque es importante tener en cuenta el bien público. Sin posturas ingenuas, Mema destacó que es clave trazar líneas tan claras que luego no tengan que dirimirse caso por caso. Es decir, plantear los debates y los datos técnicos que sustenten esas decisiones con relación a lo permitido o no en torno al suelo. “No alcanza el ordenamiento sino que hay que tener un solo código de construcción, reglas claras para todos y acordar con los municipios”, sostuvo el funcionario.

Otro punto planteado durante la exposición de Mema fue el famoso déficit habitacional. El ministro recordó que en este presupuesto se destinará el 12% a obra pública y que la mitad de eso irá viviendas. Sin embargo, admitió que ese esfuerzo no es suficiente ya que –con viento a favor- lo máximo que el IPV ha podido construir han sido 2.500 casas por año cuando hay 120.000 personas con déficit habitacional. Por este motivo, relató, el Gobierno analiza con los bancos la posibilidad de ofrecer créditos con tasas subsidiadas de la mano del apoyo del sector privado. “Por cada casa, podríamos subsidiar hasta 48 créditos”, se entusiasmó el ministro.

Por último, el cierre del ciclo Pilares Real Estate estuvo a cargo de Damián Tabakman, presidente de la cámara empresaria de desarrolladores urbanos de argentina. Bajo el título de “El nuevo paradigma en la era Milei”, este especialista habló sobre las señales positivas y las negativas dadas por el Gobierno nacional al sector inmobiliario. Acompañado por Joaquín Barbera, CEO de Broda y de Alma Chacra, Tabakman habló de los altos costos, los precios planchados y las oportunidades en torno al crédito y al blanqueo.

