Personal incorpora tecnología de Nokia para impulsar la evolución de su core móvil 5G

Se incorpora dentro de un esquema multivendor, con el objetivo de ampliar capacidades, sumar flexibilidad operativa y sostener una infraestructura resiliente y escalable.

Personal avanza en la modernización de su red móvil, implementando una estrategia multivendor que fortalece el core y acompaña las crecientes demandas del ecosistema digital.

En una primera etapa, la compañía incorpora tecnología de Nokia al core móvil 5G -el cerebro de los servicios de datos- dentro de un esquema multivendor, con el objetivo de ampliar capacidades, sumar flexibilidad operativa y sostener una infraestructura resiliente y escalable.

Esta evolución contempla la incorporación de una arquitectura abierta y desagregada que responde a la estrategia de redes autónomas y a su camino de consolidación como una Techco.

La iniciativa incluye el despliegue de nuevos nodos y tecnologías de Nokia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país, orientados a potenciar la conectividad, habilitar servicios sobre redes de alta disponibilidad y responder a distintos casos de uso, tanto para empresas, como para dispositivos IOT y clientes residenciales

Personal ya completó el 100% de las integraciones y validaciones funcionales en los primeros nodos e inició la migración de tráfico para asegurar una conectividad de alta calidad. El despliegue comenzó en nodos de Capital Federal y en los próximos meses se expandirá a distintas localidades del país, entre ellas Mar del Plata, Tucumán, Rosario y Córdoba.

Con esta evolución, Personal refuerza su compromiso de brindar una mejor experiencia a sus clientes y acelerar la transformación digital, mediante una arquitectura preparada para acompañar el crecimiento del tráfico, la adopción de nuevas tecnologías y la evolución de los servicios móviles en Argentina.

