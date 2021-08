PCR más pasaje en micro: cuánto cuesta viajar por el país

El gobernador Rodolfo Suárez avanzó este miércoles con un nuevo paso hacia el regreso a la “normalidad”, lo que brinda cierto alivio a la población a un año y medio de ser declarada la pandemia de coronavirus. No obstante, esto no significa la llegada a la luz al final del “túnel”, como metaforizan frecuentemente los infectólogos. Deben mantenerse los cuidados habituales: tapabocas, distanciamiento, higiene, ventilación y aforo reducido.

En este marco, quienes deban viajar por el país en colectivo se encontrarán con menos restricciones, pero todavía con jurisdicciones que piden exámenes con los que poder comprobar que la persona que traspasa sus fronteras está sana. Todo esto tiene un costo extra, que hoy por hoy, se asocia al precio del pasaje.

Así, un pasaje desde Mendoza a Buenos Aires cuesta entre $9.000 (semicama) y $11.000 (cama); a Salta, de $16.800 a $19.200; a Neuquén, entre $9.600 y $10.800; y a Córdoba de $7.400 a $8.600.

A esto, hay que sumarle $6.500 por un examen PCR, o $2.900 por un test rápido.

Pero no en todas los destinos se debe llevar, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires se realiza sin costo al llegar a destino, al igual que en Corrientes. En Río Negro, en cambio hay que llevarlo desde Mendoza, con 72 horas de anticipación, lo mismo sucede en La Rioja y Santa Cruz.

Consultá los requisitos por provincia desde acá

Desde Andesmar explicaron que “la recomendación a los pasajeros es verificar en las ciudades de destino porque se están liberando restricciones en ciudades o provincias”. En consecuencia, señalaron que, aunque todavía están lejos de las ventas que se registraban a esta altura del año antes de la pandemia, se está viendo una mejora en la demanda de los pasajes.

Dónde realizar el test y cuánto cuesta

Según explicó anteriormente a Los Andes Gastón Labari, gerente comercial de la Terminal, las nuevas instalaciones permiten controles sanitarios más estrictos, hay una sala de pre-embarque en la que se puede controlar la temperatura de los pasajeros, a la que no se permite el ingreso de nadie que no viaje. Además, antes de que los pasajeros suban a los micros, estos se desinfectan con amonio cuaternario, y se toma la temperatura de cada uno de ellos, para que no viaje ningún “caso sospechoso”.

Por otro lado, como en algunas jurisdicciones (Santa Cruz, por ejemplo), se han aumentado los requisitos para ingresar, la Terminal cuenta con “un Centro o unidad de Test de Covid, en donde se pueden realizar los testeos rápidos, o el examen PCR”. El primero cuesta $2.900 y $6.500, el segundo.

El primero toma alrededor de 15 minutos desde que se realiza hasta que la persona obtiene el resultado, y en el segundo caso, se requieren cerca de cuatro horas (si se realiza en la mañana, para la tarde estarán los datos).