Patricia Soria: “El no comentar lo que uno está haciendo es una idea equivocada”

En 2018, cuando fue mamá, Patricia Soria renunció a su trabajo en relación de dependencia y decidió empezar a darle forma a una idea que tenía desde hace tiempo. Con su socio, Germán Vecchiarelli, crearon Quienvino, una aplicación que permite gestionar el capital humano en forma sencilla. En esta entrevista, la emprendedora cuenta cuál fue el camino desde ese proyecto inicial hasta convertirlo en una empresa rentable, que hoy utilizan 40 empresas en todo el país.

- ¿Cómo surgió la idea de esta app?

- Quienvino surgió en 2018. Siempre había estado la idea de decir, ¿por qué no hay algo en las empresas en las que trabajamos que nos permita gestionar un poco más fácil la información del empleado? Surgió principalmente con la funcionalidad de las vacaciones, y de decir, ¿por qué no las puedo pedir más fácil, por qué no lo puedo hacer yo, por qué tengo que tener siempre conflictos con mi jefe por la cantidad de días?

Yo trabajé casi 12 años en empresas metalúrgicas, en farmacéuticas, en la construcción, en distintas industrias dentro del área de sistemas, y en todas pasaba un poco lo mismo. En el 2018 dejé de trabajar. Fui mamá y trabajaba muchísimas horas en la compañía donde estaba, así que renuncié para estar con mi hijo. Hoy, después de la pandemia, es muy natural el home office, pero en ese momento era muy difícil conseguir algo. De hecho, en muchas empresas en las que me postulé me decían de relocalizarme en Buenos Aires. Y era una decisión familiar seguir viviendo acá en Mendoza.

Primero pensé que podía dedicarme solamente a la maternidad y la verdad es que un tiempito después estaba viendo qué podía hacer. Y ahí, comentándolo, con quien ahora es mi socio, me dijo “pongámonos a hacerlo”, así que desde el 2018 al 2019 fue creciendo la idea y empezamos a armarlo.

- ¿Cómo pasaron de la idea a una empresa?

- En el 2020 largamos la aplicación al mercado, para que la probaran algunas empresas conocidas, y nosotros hicimos procesos de incubación, de aceleración. En un inicio lo habíamos hecho desde el lugar de expertise nuestro, que era la parte del sistema, habíamos armado la aplicación y después empezamos con todo para armar una empresa.

Yo volví a trabajar en relación de dependencia, porque Quienvino era un emprendimiento nuevo y se requería todavía de otro ingreso. Pero desde el 2023 ya empezó a tener mucha demanda y no podía sostener los dos trabajos, así que decidí dedicarme a esto, ver si podía crecer. Y desde el 2023 hasta ahora creció un montón en muchos aspectos: ya tenemos la SAS (Sociedad Anónima Simplificada) y este año salimos de Mendoza y estamos trabajando en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en Cuyo.

Patricia Soria, emprendedora tecnológica mendocina y una de las creadoras de la plataforma de gestión de capital humano "Quienvino". Foto: Gentileza

- Y el proceso de incubación y aceleración, ¿cómo fue?

- Estos procesos nos sirvieron muchísimo. Nosotros hicimos la incubación en el Club de Emprendedores de Mendoza y desde entonces venimos trabajando mucho con ellos, siempre en contacto con ese hub de emprendimiento que fue muy importante para nosotros. Y ellos también nos acompañaron en la presentación del Fondo Semilla, que nos dio el primer impulso para contratar a alguien para hacer la marca.

Después hicimos un proceso de preaceleración con Agilmentor y, posteriormente, con Embarca. Y también desde el lado de ser mujer y emprendedora tecnológica, han surgido muchos eventos y charlas. Conocimos gente como la de Movistar, que también nos ha acompañado un montón en todo este camino.

- ¿Participar en estos espacios les facilitó hacer conocer la app?

- Estos espacios no eran de promoción en sí, pero hablando de la aplicación a otras empresas que estaban en sus propios procesos de incubación o de preaceleración les interesó la idea y se las dimos para probar para que nos dijeran si funcionaba, si les parecía bien, si pagarían por este servicio.

Toda esa investigación la hicimos justamente con esas empresas y, una vez que la probaron y empezaron a pagar por el servicio, ahí fue el paso más grande. De un emprendimiento pasó a ser una empresa, empezamos a facturar. Siempre en estos procesos te dicen lo mismo: ¿quién está dispuesto a pagar por lo que vos estás ofreciendo? Y, bueno, eso fue una gran validación.

- Y llegaron a otras provincias…

- Sí, en 2024 nos enfocamos en la parte de la publicidad y marketing. Hace dos años que contamos con una agencia que trabaja con nosotros esto y durante este último año entendimos que habíamos crecido lo suficiente como para empezar a expandirnos por Argentina. Así que empezamos a enfocar mucho la publicidad en distintas provincias y la verdad es que nos dio resultado y las empresas que lo empezaron a probar le sirvió y se quedaron trabajando con nosotros.

- ¿Fue difícil lograr que fuera un emprendimiento rentable?

- Ya pasaron cinco años y son alrededor de cuarenta empresas con las que estamos trabajando, así que estamos en otra posición. Pero muchas veces se cree que uno empieza, arma el emprendimiento y se lo sacan de las manos y no es tan así. Todo este proceso de aprendizaje nos ayudó a estar sólidos, a saber qué es lo que necesitan las empresas para quedarse con nosotros y para que no nos digan después de un mes, “bueno, le vamos a dar de baja”.

Trabajamos mucho en el acompañamiento, en el soporte técnico, que son aspectos que te los da la experiencia. No es un camino cortito. Dependerá de cada uno, pero creo que la base de que vayamos siempre para arriba es que vamos tratando de caminar sobre cosas que hemos visto, hemos estudiado y hemos analizado mucho.

Por ahí se ve solamente el final del camino y dicen “mirá qué bien que les está yendo” y no todo el tiempo en el que tuvimos que mantener no solamente los dos trabajos, sino la incertidumbre de seguir o no, de ver para dónde avanzamos, de estudiar mucho, de tener muchísimas reuniones, muchísimos contactos, de cambiar de un profesional a otro que no nos resolvía bien lo que necesitábamos.

- ¿Siguen trabajando sólo con tu socio o tienen colaboradores?

- Seguimos siendo los dos los socios en la empresa, pero trabajamos con una agencia de marketing, con un estudio contable, con un estudio de abogacía. Tenemos también otra persona que está desarrollando y estamos incorporando a alguien para la administración. De a poco vamos creciendo, pero queremos que el equipo tenga el mismo espíritu que nosotros, que busque lo mismo con la aplicación. Me parece importante tener un equipo sólido, más que un equipo grande, y que todos vayamos para el mismo lado.

- ¿Qué le dirías a quien está empezando a emprender?

- Que no se desanimen, que estudien mucho, que traten de aprender sobre el mercado, sobre el negocio en el que están y también que busquen alianza con otras personas que están emprendiendo en otros estadios. En este ecosistema emprendedor me ha tocado encontrarme con muchas personas que nos han ayudado, que nos han guiado y he tenido la posibilidad también de ayudar o de mentorear a otros emprendedores que están empezando.

Creo que es importante armar una red para apoyarte en otras personas, consultar, y estar dispuesto también a que te pregunten y te consulten. Me parece que está bueno ver el camino que han recorrido otras personas. No hay que cerrarse y no compartir la idea. El no comentar lo que uno está haciendo creo que es una idea equivocada.