Paso Cristo Redentor: dan de baja una resolución y buscan maneras de agilizar la logística de cargas

La logística en Argentina y en Mendoza no es sencilla debido a factores diversos entre los que se destacan la infraestructura y la burocracia. Cuando se habla de comercio internacional y del Paso Cristo Redentor en particular, los vaivenes para transportistas y empresas tienen barreras palpables e invisibles al mismo tiempo. Por este motivo, en el año 2023 la ex AFIP había implementado una resolución que buscaba agilizar las exportaciones originadas en la Aduana Mendoza que tuvieran que salir vía Chile. Así, el Circuito Operativo de Exportaciones Mendoza-Uspallata (COEMU) buscaba facilitar la logística y las exportaciones terrestres de mercaderías acondicionadas en camiones o contenedores con tecnología de punta y mayor eficiencia.