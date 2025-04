Feriado del Viernes Santo en Chile: quiénes trabajarán y cómo atenderán las tiendas

Si bien no es irrenunciable , existe un grupo de trabajadores que sí tiene derecho adquirido a no trabajar durante el Viernes Santo, según lo confirmó la Dirección del Trabajo de Chile (DT), en respuesta al anuncio de las tiendas de ropa.

La Dirección del Trabajo de Chile (DT) dictaminó que los trabajadores del retail que no han trabajado de forma reiterada en Viernes Santo en años anteriores , tienen derecho adquirido a descansar ese día en 2025 , sin que esto afecte su remuneración.

Es decir, si el año pasado no trabajaron el 29 de marzo de 2024 (Viernes Santo) y este año siguen con el mismo empleador, tienen derecho absoluto al descanso.

El "beneficio" no aplica a trabajadores nuevos que no tengan antecedentes de haber descansado en este feriado anteriormente, ya que no hay una costumbre consolidada que sustente el derecho adquirido, explicó el medio BioBioChile.