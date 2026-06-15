Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años de historia en una noche especial

Con invitados, Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años en la provincia. La cita comenzó a las 18 y reunió a destacadas figuras de la vida social mendocina, empresarios, funcionarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa.

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La tarde encontró al hotel vestido de celebración. Entre saludos, encuentros y brindis, los asistentes fueron llegando a una velada que combinó elegancia, clima distendido y detalles pensados para conmemorar un cuarto de siglo de historia. La música en vivo, con impronta jazzera, acompañó la recepción y le dio a la celebración una atmósfera cálida y sofisticada.

Entre los presentes se destacó la participación del gobernador Alfredo Cornejo, quien acompañó el aniversario junto a autoridades provinciales y referentes institucionales. También estuvieron Luis Petri y Cristina Pérez, Hebe Casado, empresarios del sector turístico, representantes de bodegas, invitados especiales y distintas personalidades vinculadas al recorrido del hotel en Mendoza.

El momento central de la velada llegó con las palabras de Sergio “Coco” Gras, encargado de abrir el acto aniversario. Con un mensaje cercano y emotivo, puso en valor los 25 años de Park Hyatt Mendoza , una historia construida a partir del trabajo sostenido, el compromiso de sus equipos y la búsqueda permanente de excelencia en el servicio.

La celebración también tuvo un fuerte tono de gratitud. “Hoy, 14 de junio de 2026, miramos hacia atrás en la historia y damos gracias”, fue uno de los conceptos que atravesó el encuentro. La fecha marcó un aniversario especial para un hotel que, desde su apertura, forma parte de la vida turística, empresarial y social de Mendoza.

Luego fue el turno de Miguel Urmeneta, gerente general del hotel, quien agradeció especialmente a los colaboradores, a los mendocinos y a cada huésped que formó parte de este camino.

“Estoy convencido de que nuestro mayor diferencial será el mismo que nos trajo hasta aquí: las personas”, expresó Urmeneta ante los invitados. Y agregó: “Celebramos una historia compartida. Celebramos a Mendoza, a nuestra gente”.

Uno de los pasajes más emotivos de la noche llegó cuando el gerente general invitó a todos los colaboradores a subir al escenario. El equipo recibió el aplauso de los presentes en una postal que sintetizó el espíritu de la celebración: el reconocimiento a quienes acompañaron, desde dentro y desde fuera, estos 25 años de historia.

En ese marco, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza declaró de Interés Legislativo Municipal el 25° aniversario de Park Hyatt Mendoza. La distinción reconoció su destacada trayectoria, su contribución al desarrollo turístico, económico y cultural de la Ciudad, y su valor como Patrimonio Arquitectónico.

LA- HYATT ANIV- 38 La distinción legislativa municipal formó parte de una noche de reconocimientos por los 25 años de Park Hyatt Mendoza. Daniel Caballero/ Los Andes

Música, recuerdos y brindis

La celebración continuó con una intervención coral, acompañada por la proyección de un video institucional que repasó hitos de la historia del hotel y distintos momentos de su vínculo con Mendoza. La propuesta sumó emoción y permitió recorrer, en imágenes, parte del camino transitado durante estos 25 años.

Más tarde, los invitados disfrutaron de una exquisita mesa de pastelería, que se convirtió en uno de los puntos de encuentro de la noche. Entre conversaciones, fotos y brindis, la velada mantuvo el clima de celebración hasta el cierre.

“Un camino recorrido, una historia que continúa”, fue otra de las ideas que marcó el espíritu del aniversario. Así, Park Hyatt Mendoza festejó sus primeros 25 años con una noche de recuerdos, reconocimientos y mucha vida social. Una celebración que reafirmó el lugar del hotel como uno de los espacios emblemáticos de la hotelería, el turismo y los grandes encuentros de la provincia.

Postales de una noche especial

Bajo el concepto “Luxury is personal”, la velada dejó una definición clara: detrás de cada experiencia, de cada huésped y de cada momento compartido, hay personas que hicieron posible esta historia.

Autoridades, empresarios, referentes del turismo, clientes históricos y amigos de la casa acompañaron una celebración que combinó emoción, música en vivo y momentos de encuentro. A continuación, algunas postales de una noche especial en Park Hyatt Mendoza.

LA- HYATT ANIV- 5 Luis Petri, Cristina Pérez y Vivian Castro, durante el encuentro aniversario. Daniel Caballero/ Los Andes

LA- HYATT ANIV- 11 El equipo de Hyatt Mendoza celebró en el escenario los 25 años del hotel. Daniel Caballero/ Los Andes

LA- HYATT ANIV- 13 Gustavo Bernardi y Mauricio Badaloni compartieron la noche de celebración. Daniel Caballero/ Los Andes Daniel Caballero/ Los Andes

LA- HYATT ANIV- 21 Andrés Peti Lombardi, Gabriela Testa y Marcelo Bassignana, parte de una noche especial para la familia Hyatt. Daniel Caballero/ Los Andes

LA- HYATT ANIV- 33 El gobernador Alfredo Cornejo acompañó a las autoridades de Park Hyatt Mendoza en una noche de celebración y reconocimientos por el 25° aniversario del hotel. Daniel Caballero/ Los Andes