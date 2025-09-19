Paritaria vitivinícola: ante el anuncio del paro se dictó la conciliación obligatoria

Las paritarias del sector vitivinícola no atraviesan su mejor momento ya que vienen con negociaciones desde hace un mes sin haber logrado un acuerdo entre las partes. Por este motivo, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) resolvió retirarse de la mesa de discusión. En este marco anunció un paro sin asistencia al lugar de trabajo y una movilización el próximo lunes 22 de septiembre .

Desde la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) que representa a las bodegas y a los productores en el ámbito paritario, solicitaron que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria con el fin de seguir negociando. El Ministerio aceptó la moción y a última hora del viernes dictó la mencionada conciliación. “Entendemos que el aumento se tiene que dar, pero los números hoy no dan”, sintetizó Javier Galdeano, representante de la UVA.

A partir de ahora, los representantes de los trabajadores y los empresarios deberán retomar el diálogo a partir de la semana próxima para tratar de llegar a un acuerdo. La situación es compleja ya que es innegable la necesidad de los empleados de incrementar su sueldo mientras que del otro lado aducen dificultades económicas para llegar a lo que se pide. Números que, por otra parte, están relacionados con la inflación en danza.

Desde FOEVA han advertido que el conflicto impacta en los trabajadores del sector así como en toda la cadena vitivinícola de cara a la temporada. Desde la UVA, en tanto, esperan poder llegar a un acuerdo aunque el panorama se percibe complejo por la cantidad de posturas y realidades dentro del mundo vitivinícola. No es la misma situación la de las bodegas que la de los productores –y dentro de cada una también hay diferencias- lo que dificulta más la unificación de una propuesta.

Desde el sindicato explicaron que el proceso de negociación se inició el 13 de agosto en Mendoza, cuando FOEVA planteó un pedido de 2% de aumento mensual y una suma no remunerativa de $20.000 durante seis meses. “En aquella instancia, las cámaras empresarias calificaron la propuesta como “razonable”, pero solicitaron tiempo para consultar a sus representados”, expresó la Federación a través de un comunicado.

En ese lapso, continuaron desde el gremio, el Gobierno comenzó a poner “topes salariales que no se correspondían con la inflación real ni con el valor de la canasta básica”. Esta situación ha sido utilizada, según FOEVA, para frenar cualquier ajuste. De este modo, el 28 de agosto, hubo un segundo encuentro en donde no se llegó a ninguna definición.

“El 17 de septiembre en Buenos Aires se retomó la negociación y, ante la falta de un ofrecimiento acorde con lo solicitado tanto para viña como para bodega, el gremio resolvió retirarse de la mesa”, apuntaron desde el sindicato. De este modo, se dio a sus representados libertad de acción al tiempo que se adoptaron las principales medidas de fuerza de paro y movilización.

Intereses contrapuestos

Javier Galdeano, negociador y representante paritario por parte de la Unión Vitivinícola Argentina, explicó que existe un conflicto de intereses subyacente a cualquier negociación de este tipo. Sin embargo, puso en valor que siempre han podido dialogar con el sindicato vitivinícola de una manera razonable y abierta. Con relación a la última propuesta presentada detalló que se había ofrecido un 4% de incremento para septiembre y octubre, otro 4% para noviembre y diciembre y un 4% más para los meses de enero y febrero.

Uvas viñedos orgánicos (1).jpg

Bodega 6535 (2).jpg Bodega 6535 ofrece una experiencia de picnic entre viñedos centenarios, destacando el Malbec como protagonista. Melisa Sbrocco

“Lamentablemente, no logramos consenso para la viña ya que de 8 o 9 cámaras productoras, 5 dijeron que no podían dar ese aumento”, detalló Galdeano. Agregó comprender las razones de FEOEVA al no poder aceptar un incremento para una parte de sus afiliados (los de bodega) y para la otra no (los de viña). “Esto es lo que despertó el pedido de paro, pero no ha sido un capricho sino el resultado de un modelo que está en crisis”, comentó el referente de la UVA.

Galdeano hizo foco en la “grave situación” que hoy atraviesa la vitivinicultura en medio de un contexto internacional en el que cae el consumo del vino y de uno nacional que también está complicado. Agregó que al productor la uva hoy se la pagan al mismo precio que el año pasado con una inflación del 30% y costos que han crecido por encima de eso.

Por otra parte, también mencionó que dada la caída del consumo, las bodegas cuentan con vino que todavía no pueden vender. “La situación es límite al punto de que se ven muchas fincas abandonadas”, expresó Galdeano.

Sin embargo, desde el gremio remarcaron que las cámaras que nuclean a grandes empresas del sector (Zuccardi, Fecovita, Peñaflor, etc.), aprovechan que mantienen la dualidad de la actividad bodega/viña. Es decir que debido a esta doble condición buscan frenar acuerdos al generar dos mesas con realidades productivas distintas y condicionamientos cruzados. “Es una estrategia que les permite dilatar las negociaciones y trabar cualquier avance”, sostuvieron desde FOEVA.

A partir de ahora habrá que esperar si se dicta o no la conciliación obligatoria y –más allá de esto- si se retoman las conversaciones con algún acuerdo positivo para los trabajadores vitivinícolas. Hay que tener en cuenta que se trata de un sector con salarios tradicional y relativamente bajos por lo que desde el gremio denunciaron una situación límite por parte de sus trabajadores.