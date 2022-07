Otro ajuste del cepo: el gobierno encarece el “dólar tarjeta” para gastos en el exterior

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció este miércoles un aumento de 10 puntos porcentuales para el impuesto que pagan los argentinos como anticipo de Ganancias o Bienes personales a la hora de acceder al dólar para turismo o compras en el exterior, por lo que la alícuota sube de 35% a 45%.

En tanto, el denominado “dólar solidario” destinado al ahorro dentro de la Argentina seguirá pagando una tasa del 35% sobre el precio minorista del dólar estadounidense, por lo que aquí se efectiviza una suerte de desdoblamiento.

Mientras tanto, seguirá en 30% la alícuota general que se paga por el llamado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que se abona en los gastos que los argentinos hacen con tarjetas de crédito y débito en el exterior.

De esa manera, quienes gasten con sus tarjetas de crédito y débito en el exterior –ya sea con un viaje o con una compra por internet- afrontarán una alícuota del 45% por Bienes Personales y Ganancias y otra del 30% por el tributo País.

El tipo de cambio minorista promedio de los bancos del país cerró el miércoles en 135,15 pesos. Teniendo en cuenta ese punto de partida, los turistas tendrán que abonar un tipo de cambio real de 236,51 pesos debido a la presión tributaria que ya alcanza el 75% por los dos impuestos.

A su vez, quienes compren este jueves el cupo de 200 dólares que permite el cepo en el banco para ahorrar, tendrán que abonar un tipo de cambio de 223 pesos.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont dijo que instrumentará desde este jueves “medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos”.

“La Resolución General 5232 adecua la alícuota de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para un conjunto de las operaciones en moneda extranjera alcanzadas por el Impuesto PAIS del 35% al 45%”, comunicó la AFIP.

La actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior. La normativa excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento que continuará en 35%. Las adecuaciones en la percepción entrarán en vigencia el 14 de julio.

Pocas horas después de asumir, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, había afirmado que no se están pensando medidas para encarecer o restringir el acceso al tipo de cambio minorista para los turistas argentinos que viajan al exterior.

“Cuando uno hace compras en el exterior, y esos dólares son efectivamente los que tendrían que haber ido al sector productivo porque son escasos, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos”, dijo la funcionaria en declaraciones al canal de noticias porteño TN.

No obstante, Batakis descartó definir medidas en este sentido. “Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente. Pero sí me parece, conceptualmente… El tema es que el derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo”, comentó.

Batakis dijo que “por supuesto” que la economía genera tensiones y señaló que por eso existen los ministros de Economía, Producción y Agricultura y el presidente del Banco Central. “Están para articular esas tensiones y destrabar los nudos que generan esas tensiones”, dijo Batakis. Y abonó así la incertidumbre de quienes tenían pensado viajar.

Menos de 24 horas después de esas declaraciones, el Banco Central anunció el jueves 7 de julio una vuelta de rosca más al cepo cambiario con la que prohibió el pago en cuotas en las tiendas libres de impuestos, popularmente conocidas como free shop.

La entidad restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en estas tiendas, extendiendo así la prohibición que rige para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

Ahora, el organismo recaudador que conduce Marcó del Pont dio a conocer una nueva medida que sube de hecho el tipo de cambio para todos los gastos que se hagan en el exterior o por compras que se hagan a través del denominado “puerta a puerta”.