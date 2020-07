Ocho de cada diez familias se endeudaron durante la cuarentena

Debido a la merma que han tenido los ingresos de los hogares desde el inicio del aislamiento social (20 de marzo) hasta hoy, ocho de cada diez familias dejaron de lado el pago de servicios, impuestos, tarjetas de crédito, cuotas de colegios y clubes e incluso alquileres, según un informe de la consultora CERX. Sumando todos los ítems, una vivienda mendocina puede acumular un pasivo de $ 42.000 por mes entre deudas bancarias y no bancarias, considerando un solo retraso en cada obligación.

Entre las deudas más comunes, según comentaron las familias consultadas por Los Andes, se encuentran el pago del colegio, impuestos provinciales (desde Hacienda advirtieron que no tienen el dato actualizado de la mora en este punto), tasas municipales, servicios, el pago del club, y los institutos de lenguas extranjeras. Así, solo en esos conceptos se alcanza un total de $ 17.041 en pasivos no bancarios, que pueden subir si se trata de una familia que, además, adeuda el pago del alquiler de la vivienda, o la cuota de un plan de auto.

A eso se suma el gasto promedio con tarjeta de crédito, que varía entre $ 20.000 y $ 25.000 mensuales en Mendoza. Si bien los bancos hablan de que el nivel de incumplimiento no ha crecido considerablemente, sí se observa un retraso en los pagos que alcanza el 20%. Así, si se suman los gastos no bancarios, a los que se acumulan por las tarjetas de crédito, por mes una familia que suspendió sus pagos acumulará una deuda total de $ 41.841.

Un problema nacional

La consultora CERX elaboró un informe en el que concluyó que durante junio se registró un total de 11,9 millones de familias endeudadas en Argentina. Según los mismos datos, la deuda de las familias creció un 4,6%, aunque se redujo en un 1,6% la deuda bancaria (por la retracción del consumo). En cambio, se registró un aumento del 16,1% en la no bancaria, que significa impuestos y servicios que quedaron sin pagar.

Así, las deudas “bancarias” sumaron $ 1.168.217 millones y las “no bancarias” $ 737.000 millones, lo que suma $1.905.119 millones, por 11,9 millones de hogares (el 86,5% del país).

El aspecto positivo es que en junio unos 163 mil hogares dejaron de tener deudas con relación a mayo. No obstante, el valor promedio de lo que adeuda cada familia creció en un 6% (se estiman $ 159.738 totales, no mensuales, por lo que si se compró algo en cuotas, aunque los pagos estén al día, figurará el pasivo completo), y la deuda no bancaria promedio por hogar, de acuerdo a la misma consultora es de $ 62.000.

Para obtener los datos, la consultora cruzó la información del Banco Central, sobre el endeudamiento en los hogares, con los datos obtenidos de la encuesta que realizaron en 6.770 hogares, entre el 22 y el 25 de junio.

Casos detrás de los números

“¿Qué dejaron de pagar por la cuarentena?” Esta pregunta, que se hizo en un grupo de padres de la escuela, dejó múltiples respuesta, según los datos relevados por la consultora. “Nosotros ya no pagamos el club, perdimos mucho trabajo, así que dejamos de pagar. Eran $ 1.500 por fútbol de cada uno de los chicos (2) y $ 650 por la actividad que hace mi hija”, explicó Carina, una de las mamás.

“Lautaro tuvo que dejar el instituto de inglés y tenía el lugar guardado para empezar la escuela deportiva, pero no alcanzamos a pagar ni la inscripción. Yo tengo una pyme, y estamos trabajando menos horas”, comentó un papá.

Otro de los casos muestra la realidad compleja que tuvieron que enfrentar los monotributistas que superan las clases A y B, quienes no fueron alcanzados por el Ingreso Familiar de Emergencia. “El primer mes fue bastante complicado. No pudimos abrir el local y no entró nada de efectivo. No nos tocaba el aporte estatal y nos limitamos a comer con los ahorros”, explicó María.

En su caso, cuando pudieron abrir el local, relata que las ventas se recuperaron menos del 50%, y los ingresos se destinaron a pagar la luz y el teléfono, servicios indispensables para poder trabajar (el dueño del local les permitió retrasarse con el alquiler). “Desde entonces juntamos plata para ponernos al día con los servicios de la casa, pero aun no podemos cancelar la deuda con el colegio”, indicó.

“Los dos meses que no pagamos el monotributo nos quitaron el salario familiar, y juntamos para la prepaga de junio, pero todavía adeudamos el mes de abril y mayo”, agregó la madre encuestada.

Finalmente, otra de las personas consultadas señaló su familia dejó de pagar “patentes, impuesto inmobiliario, el gas ($ 900) la luz ($ 2.400) y el agua ($ 940)”. Al igual que en los casos anteriores, se va dando prioridad a lo esencial, a medida que ingresa dinero a las cuentas bancarias.

Cada vez más deudas

“El nivel de endeudamiento de las familias ha crecido considerablemente. Hay varios tipos: vía tarjetas de crédito, entidades bancarias, financieras, adelantos de sueldos, o algo que es más común hacia el interior de la provincia, que son las personas que recurren a amigos o familiares”, comentó el economista José Vargas, titular de Evaluecon.

De acuerdo al especialista, el incremento del nivel de endeudamiento de los mendocinos alcanza el 75% desde marzo y “comenzó con el pago mínimo de la tarjeta de crédito”, lo que va a generar un problema hacia los próximos meses, porque estirar el pago puede significar el pago del 150% anual en costo financiero. “En general, las familias tienen entre tres y cuatro plásticos de diferentes entidades y a medida que alcanzan el límite en una, se financian con otra tarjeta. Es algo muy preocupante”, completó.