Nuevos cortes de luz: estas son las zonas que están en “mantenimiento” según Edemsa

Durante el pasado fin de semana, la provincia de Mendoza se vio afectada por una serie de incidentes que provocaron cortes masivos de energía eléctrica en la región. El momento más crítico se vivió el domingo por la noche, cuando por los fuertes vientos y los incendios las autoridades desconectaron una línea de doble terna que conecta la Estación Transformadora Parque Industrial Petroquímico con el área metropolitana. Esta acción dejó a 118.000 usuarios sin suministro eléctrico en ese momento.

Actualmente, desde la empresa de energía, aseguran que menos de 1.400 usuarios siguen experimentando cortes de energía eléctrica. Algunos de los usuarios comentan en redes sociales las zonas donde están sin luz desde el sábado a la tarde o el domingo

“Desde el domingo que no hay luz en Barrancas, Maipú. No tenemos luz. Se nos meten a las casas. ¡Revientan las alarmas! No hay agua porque funciona con luz”, dice Analía.

En otros departamentos de Gran Mendoza el panorama es muy similar: “Estamos sin servicio desde el sábado a las 18 hs en Las Heras, por favor arreglen las cosas”, escribió otra usuaria.

Cuáles fueron las zonas más afectadas

Las áreas más afectadas que aún no han recuperado el servicio eléctrico incluyen El Plumerillo en Las Heras, donde se registró el robo de un transformador, Cuadro Nacional en San Rafael, Perdriel en Luján y Rodeo del Medio en Maipú.

Los fuertes vientos por el Zonda derribaron numerosas líneas debido a la caída de ramas y árboles de gran tamaño, también se vio empañado por actos de vandalismo, como el robo de cables y otros componentes.

La empresa de distribución eléctrica Edemsa continúa trabajando para normalizar el suministro de aquellos usuarios que todavía se encuentran afectados. La situación sigue siendo monitoreada de cerca, y se espera que el servicio se restablezca completamente en breve.

Dónde hay trabajos de mantenimiento durante el 1 de noviembre

Edemsa informó por sus canales que hay varios municipios que entran dentro de la tarea de mantenimiento, para ver cada calle podes visualizar las siguientes imágenes:

