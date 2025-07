Nuevo salario mínimo confirmado por la Secretaría de Trabajo: cuánto sube y cuándo entra en vigencia

Este aumento impactará en trabajadores fuera de convenio , programas sociales administrados por la ANSES y prestaciones como el fondo de desempleo . La medida fue dispuesta por la cartera laboral luego de que el Consejo del Salario no llegara a un acuerdo entre representantes sindicales, empresarios y el Gobierno.

Este nuevo piso salarial no solo establece el ingreso mínimo para empleados fuera de convenio, sino que también incide en múltiples programas estatales. Entre ellos se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) , el Plan Hogar , las Becas Progresar y el fondo de desempleo , cuyo cálculo se realiza en base al SMVM vigente .

En el caso del seguro de desempleo, la normativa determina que la cuota mínima equivale al 50% del salario mínimo y la máxima al 100%. Por lo tanto, durante julio, los montos oscilarán entre $158.900 y $317.800. Además, los jubilados con 30 años de aportes efectivos dentro del SIPA tienen garantizado el 82% del SMVM, aunque la jubilación mínima actual ya supera ese porcentaje, por lo que en julio no recibirán ningún complemento por esta vía.

Cómo seguirá el cronograma de aumentos del salario mínimo

La Secretaría de Trabajo informó que el esquema de aumentos continuará en agosto de 2025. A partir del 1° de ese mes, el sueldo mínimo pasará a $322.000 para los trabajadores mensualizados y a $1.610 por hora para los jornalizados. De esta manera, se busca actualizar de forma escalonada el ingreso básico ante el avance de la inflación.

Salarios pesos argentinos El nuevo SMVM modifica montos de planes sociales y prestaciones por desempleo.

No obstante, ciertos sectores laborales permanecen sin actualización salarial. En particular, los empleados del servicio doméstico no tienen aumentos desde enero de este año.

Aunque en el pasado sus escalas se ajustaban automáticamente con las resoluciones del Consejo del Salario, actualmente se encuentran desfasadas y sin convocatoria oficial para negociar nuevos valores. La situación preocupa a los sindicatos del sector, que reclaman un ajuste urgente acorde al nuevo piso salarial dispuesto por la Secretaría.