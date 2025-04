Nuevo récord de la deuda externa: continúa en aumento y ya roza los US$ 474 mil millones

La deuda externa continúa siendo un peso clave en la economía argentina. Según los últimos datos oficiales, se pagaron más de US$ 12.000 millones en marzo. Esto se reflejó en la caída de reservas del Banco Central.

De esta manera, la deuda del Tesoro subió US$ 2.407 millones y alcanzó un nuevo récord de US$ 473.557 millones, de acuerdo a lo informado por la Secretaria de Finanzas. En marzo, las reservas del Banco Central cayeron US$ 3.131 millones, lo que explica la urgencia del gobierno por lograr un fuerte desembolso del FMI, que se concretó este martes por US$ 12.000 millones.

El incremento de la deuda en moneda extranjera en situación de pago normal fue de US$ 493 millones. En tanto, en pesos se incrementó por un monto equivalente en dólares de US$ 1.878 millones. En marzo, el Tesoro canceló obligaciones por US$ 11.757 millones en capital y US$ 349 millones en intereses.

La Secretaría de Finanzas señaló también que, durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal subió US$ 70.494 millones. Además, el reporte detalla que la deuda con organismos internacionales asciende a US$ 75.980 millones, de los cuales US$ 41.323 millones son con el FMI.